Yenişehir Hayvan Bakımevi ve Doğal Hayat Alanı gün sayıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yenişehir Hayvan Bakımevi ve Doğal Hayat Alanı gün sayıyor

Yenişehir Hayvan Bakımevi ve Doğal Hayat Alanı gün sayıyor
25.02.2026 17:37  Güncelleme: 17:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yenişehir Belediyesi tarafından Ekim ayında temeli atılan Hayvan Bakımevi ve Doğal Yaşam Alanı inşaatında çalışmalar hızla ilerliyor. Proje, sokak hayvanları için tam donanımlı bir tedavi ve rehabilitasyon merkezi olması hedefleniyor.

Yenişehir Belediyesi tarafından geçtiğimiz Ekim ayında temeli atılan "Hayvan Bakımevi ve Doğal Yaşam Alanı" inşaatında sona yaklaşıldı.

Yenişehir Belediyesi'nin sokak hayvanları için hayata geçirdiği vizyon projelerinden biri olan Hayvan Bakımevi ve Doğal Yaşam Alanı inşaatı tüm hızıyla devam ediyor. Toplam 13 bin metrekare alan üzerine inşa edilecek tesis; 3 bin 84 metrekarelik hayvan bakımevi, 7 bin 674 metrekarelik doğal yaşam alanından oluşacak. Proje kapsamında ameliyathane, muayene odası, karantina ve yoğun bakım üniteleri, röntgen ve ultrason cihazları, tekli köpek alanları, anne ve yavru yaşam alanları yer alacak.

Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, inşaat sahasını ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında teknik ekipten bilgi aldı. Projenin her aşamasını titizlikle takip ettiklerini belirten Başkan Özel, tesisin sadece bir barınak değil, can dostlar için tam donanımlı bir tedavi ve rehabilitasyon merkezi olacağını vurguladı. İncelemelerin ardından açıklamalarda bulunan Başkan Ercan Özel, projenin planlanan takvime uygun ilerlediğini belirtti.

Başkan Ercan Özel, "Yıllardır yapılması beklenen Hayvan Bakımevini inşallah en kısa sürede tamamlıyoruz. Ekim ayında temelini attığımız bu önemli tesisin inşaasını büyük bir hızla sürdürüyoruz. Hem bakım merkezimiz hem de doğal yaşam alanımızla örnek bir projeyi ilçemize kazandırıyoruz. Mayıs ayından önce burayı açmayı planlıyoruz. Burası sadece hayvan bakımevi olarak hizmet vermeyecek, aynı zamanda hemşehrilerimizin de aileleriyle birlikte gelip vakit geçirebileceği, piknik yapabileceği ve can dostlarımızla güvenli bir ortamda buluşabileceği doğal bir yaşam alanı olacak." - BURSA

Kaynak: İHA

Yenişehir, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yenişehir Hayvan Bakımevi ve Doğal Hayat Alanı gün sayıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Orta Doğu’da tansiyon zirvede ABD’den İran’a hayalet uçaklarla gözdağı Orta Doğu'da tansiyon zirvede! ABD'den İran'a hayalet uçaklarla gözdağı
Hobi bahçesine giren 3 çocuk, 25 güvercini çalıp kaçtı Hobi bahçesine giren 3 çocuk, 25 güvercini çalıp kaçtı
Polis üniforması giydiler, Erasmus ile Türkiye’ye gelen öğrencilere dehşeti yaşattılar Polis üniforması giydiler, Erasmus ile Türkiye'ye gelen öğrencilere dehşeti yaşattılar
Samsunspor’a Fenerbahçe maçı öncesi çifte müjde Samsunspor'a Fenerbahçe maçı öncesi çifte müjde
Sörloth’un hat-trick yaptığı gecede Atletico Madrid, Brugge’u saf dışı bıraktı Sörloth'un hat-trick yaptığı gecede Atletico Madrid, Brugge'u saf dışı bıraktı
İddia ABD medyasından: Olası ABD-İran savaşı öncesi Ankara teyakkuza geçti İddia ABD medyasından: Olası ABD-İran savaşı öncesi Ankara teyakkuza geçti

18:32
Suçu babaya atan komşu, sonunda yaptığı rezilliği itiraf etti: Savurduğum cisim İkra’ya geldi
Suçu babaya atan komşu, sonunda yaptığı rezilliği itiraf etti: Savurduğum cisim İkra'ya geldi
18:31
Bill Gates’ten büyük itiraf: Evliyken iki Rus kadınla ilişki yaşadım
Bill Gates'ten büyük itiraf: Evliyken iki Rus kadınla ilişki yaşadım
18:25
Türkiye’nin en kurak ilçesine lapa lapa kar yağdı
Türkiye'nin en kurak ilçesine lapa lapa kar yağdı
18:14
Savaş uçakları için kara gün Dört bir yandan acı haberler geldi
Savaş uçakları için kara gün! Dört bir yandan acı haberler geldi
18:04
Abdullah Kavukcu yıldız ismi şimdiden açıkladı: Bir gün bize transfer olacak
Abdullah Kavukcu yıldız ismi şimdiden açıkladı: Bir gün bize transfer olacak
17:21
En çok bekar, bu şehrimizde Bu yüzden evlenemiyormuş
En çok bekar, bu şehrimizde! Bu yüzden evlenemiyormuş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2026 19:20:20. #7.11#
SON DAKİKA: Yenişehir Hayvan Bakımevi ve Doğal Hayat Alanı gün sayıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.