Yenişehir Hayvan Bakımevi ve Doğal Hayat Alanı gün sayıyor

Yenişehir Belediyesi tarafından geçtiğimiz Ekim ayında temeli atılan "Hayvan Bakımevi ve Doğal Yaşam Alanı" inşaatında sona yaklaşıldı.

Yenişehir Belediyesi'nin sokak hayvanları için hayata geçirdiği vizyon projelerinden biri olan Hayvan Bakımevi ve Doğal Yaşam Alanı inşaatı tüm hızıyla devam ediyor. Toplam 13 bin metrekare alan üzerine inşa edilecek tesis; 3 bin 84 metrekarelik hayvan bakımevi, 7 bin 674 metrekarelik doğal yaşam alanından oluşacak. Proje kapsamında ameliyathane, muayene odası, karantina ve yoğun bakım üniteleri, röntgen ve ultrason cihazları, tekli köpek alanları, anne ve yavru yaşam alanları yer alacak.

Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, inşaat sahasını ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında teknik ekipten bilgi aldı. Projenin her aşamasını titizlikle takip ettiklerini belirten Başkan Özel, tesisin sadece bir barınak değil, can dostlar için tam donanımlı bir tedavi ve rehabilitasyon merkezi olacağını vurguladı. İncelemelerin ardından açıklamalarda bulunan Başkan Ercan Özel, projenin planlanan takvime uygun ilerlediğini belirtti.

Başkan Ercan Özel, "Yıllardır yapılması beklenen Hayvan Bakımevini inşallah en kısa sürede tamamlıyoruz. Ekim ayında temelini attığımız bu önemli tesisin inşaasını büyük bir hızla sürdürüyoruz. Hem bakım merkezimiz hem de doğal yaşam alanımızla örnek bir projeyi ilçemize kazandırıyoruz. Mayıs ayından önce burayı açmayı planlıyoruz. Burası sadece hayvan bakımevi olarak hizmet vermeyecek, aynı zamanda hemşehrilerimizin de aileleriyle birlikte gelip vakit geçirebileceği, piknik yapabileceği ve can dostlarımızla güvenli bir ortamda buluşabileceği doğal bir yaşam alanı olacak." - BURSA