Yenişehir'den bayram sevinci - Son Dakika

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçe belediye ekipleri sabah namazında vatandaşları unutmadı, bayram ikramlıkları dağıttı.
Diyarbakır Yenişehir İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Murat Beşikci'nin talimatlarıyla ilçe genelinde bulunan camilerde Ramazan bayramı münasebetiyle sabah saatlerinde namaza gelen vatandaşlara bayramlık ikramlıkları yapıldı. Binlerce paket halinde dağıtılan ikramlıklar belediye ekipleri tarafından Başkan Beşikçi'nin bayram selamıyla teslim edildi. - DİYARBAKIR
Kaynak: İHA
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