Yenişehir'den bayram sevinci - Son Dakika
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Yenişehir'den bayram sevinci

02.05.2022 12:58
Yenişehir'den bayram sevinci

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçe belediye ekipleri sabah namazında vatandaşları unutmadı, bayram ikramlıkları dağıttı.

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçe belediye ekipleri sabah namazında vatandaşları unutmadı, bayram ikramlıkları dağıttı.

Diyarbakır Yenişehir İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Murat Beşikci'nin talimatlarıyla ilçe genelinde bulunan camilerde Ramazan bayramı münasebetiyle sabah saatlerinde namaza gelen vatandaşlara bayramlık ikramlıkları yapıldı. Binlerce paket halinde dağıtılan ikramlıklar belediye ekipleri tarafından Başkan Beşikçi'nin bayram selamıyla teslim edildi. - DİYARBAKIR

Yenişehir'den bayram sevinci
Yenişehir'den bayram sevinci

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Diyarbakır, Yenişehir, Hisarcık, Bayram, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Yenişehir'den bayram sevinci - Son Dakika


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