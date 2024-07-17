Yenişehir\'e İtfaiye Aracı ve Personel Takviyesi

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Bursa'nın Yenişehir ilçesine Büyükşehir Belediyesi tarafından ihtiyaç olan tam donanımlı bir itfaiye aracı kazandırılacak. Aynı zamanda itfaiyeye personel takviyesi yapılacak.

Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'den ilçeye yeni bir yangın söndürme aracı ve personel sayısının arttırılmasını talep etti. Talebe sıcak bakan Bozbey, çalışmaların acil bir şekilde başlaması için talimat verdi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, "Son günlerde ilçemize bağlı farklı bölgelerde meydana gelen yangınlar hepimizi derinden üzmüştür. Öncelikle ev ve işyerleri yanan tüm halkımıza bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Yenişehir'imiz büyük bir ailedir yaraları hep birlikte sarmaya çalışıyoruz. Meydana gelen yangınlarda ilçemizde bulunan Bursa Büyükşehir Belediyemize bağlı itfaiye müdürlüğünde yeni tam donanımlı bir araca ve personel eksikliği olduğu bizlere iletildi. Bizde bunun üzerine Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Bozbey'e bu konuyu aktararak olayın ciddiyeti hakkında bilgi vererek yeni bir itfaiye aracı ve personel arttırılmasını talep ettik" diye konuştu.

Başkan Özel, "Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Bozbey'e konuyu aktarmamız üzerine gerekli yerlere talimat vererek konunun ivedi bir şekilde çözülmesini istedi. Bizlerin talebini geri çevirmeyen ilçemizin acil ihtiyacı olan tam donanımlı aracın itfaiyeye kazandırılması ve personel sayısının arttırılması için çalışmaları başlatan başkanımıza ilçem ve şahsım adına teşekkür ediyorum" dedi. - BURSA