Başkan Uzun: "Atıl yapıları tek tek şehre kazandırıyoruz"

08.05.2026 18:58
Sivas Belediyesi tarafından kapsamlı bir yenileme sürecinden geçerek yeniden açılan Yenişehir Hanımlar Kültür Merkezi, 12 farklı kurs ile 250 kursiyere eğitim verme imkanı sunacak. Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun, atıl yapıların yeniden işlev kazanması hedefiyle çalışmalarına devam ettiklerini belirtti.

Sivas Belediyesi tarafından yenilenerek yeniden hizmete açılan Yenişehir Hanımlar Kültür Merkezi düzenlenen törenle vatandaşların kullanımına sunuldu. Kamu kaynaklarının verimli kullanılması ve atıl durumdaki yatırımların yeniden şehre kazandırılması hedefiyle çalışmalarını sürdüren Sivas Belediyesi, bir süredir kullanılmayan Yenişehir Hanımlar Kültür Merkezi'ni kapsamlı yenileme çalışmalarının ardından yeniden faaliyete geçirdi. Düzenlenen açılış törenine Sivas Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun'un yanı sıra sivil toplum kuruluşu temsilcileri, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı. Törende konuşan Kadın Kuaförlüğü Kursiyeri Esra Özdal, merkezde verilen eğitimlerin kadınların sosyal ve ekonomik hayatta daha aktif rol almasına katkı sunduğunu belirterek, kendilerine bu imkanı sağlayan belediye yönetimine teşekkür etti. Yenişehir Hanımlar Kültür Merkezi'nde Kur'an-ı Kerim, Hazır Giyim, El Nakışı, Mefruşat, Aşçı Çırağı ve Kadın Kuaförlüğü başta olmak üzere toplam 12 kursta 250 kursiyerin eğitim aldığı öğrenildi.

"Atıl yapıların tamamını şehrimize kazandırıyoruz"

Sivas Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun ise göreve geldikleri günden bu yana şehirde atıl durumda bulunan alanları yeniden kazandırmak için çalışma yürüttüklerini söyledi. Yenişehir Hanımlar Kültür Merkezi'nin mahalle sakinleri için önemli bir ihtiyacı karşıladığını ifade eden Uzun, "Mahalle muhtarımızın ve özellikle hanım kardeşlerimizin talepleri vardı. Biz de hızlı bir şekilde planlamalarımızı yaparak binayı yeniden ayağa kaldırdık. Hem mahallemize değer kattık hem de vatandaşlarımızın taleplerini yerine getirdik. Şehrimizdeki atıl yapıların tamamını birer birer yeniden kullanıma kazandırıyoruz" dedi.

Konuşmaların ardından edilen dualar eşliğinde kurdele kesilerek merkezin açılışı gerçekleştirildi. - SİVAS

Kaynak: İHA

