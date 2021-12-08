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YER-SİS Projesi'nin sonuçları değerlendirildi - Son Dakika

YER-SİS Projesi'nin sonuçları değerlendirildi

08.12.2021 10:50
YER-SİS Projesi'nin sonuçları değerlendirildi

Türkiye'de Kentsel ve Kırsal Yerleşim Sistemleri Çalışması (YER-SİS) ile ilgili bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Türkiye'de Kentsel ve Kırsal Yerleşim Sistemleri Çalışması (YER-SİS) ile ilgili bilgilendirme toplantısı yapıldı. Katılımcılara 81 il merkezi, 973 ilçe merkezi ve yaklaşık 38 bin köy, kırsal mahalle ve beldede yapılan çalışmaya ilişkin elde edilen verilere ilişkin bilgi verildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü'nün bugüne kadar yürüttüğü en değerli çalışmaların başında yer alan YER-SİS projesine ilişkin elde edilen verileri Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) Planlama Programlama ve Koordinasyon Birimi Başkanı Elif Boz Ulutaş ile Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü İzleme, Değerlendirme ve Analiz Dairesi Uzmanı Zeyneb Ersayın paylaştı. Çevrimiçi gerçekleşen ve oldukça geniş katılım sağlanan toplantının başında hayata geçirilen çalışmaya ilişkin hazırlanan tanıtım videosu yayımlandı. Elif Boz Ulutaş, Kalkınma Ajanslarının yenilikçi bir kurum olarak tasarlandığını belirterek, "Kalkınma Ajansları projelere destek vermekle kalmıyor, 'proje ve bilgi üretim merkezi' olma yolunda konumlanıyor. Bu çerçevede hem kamu hem özel sektör hem de üniversiteler ve STK'ların kaynaklarını verimli kullanması adına bilgi temelli topluma katkı sağlamamız bizim için çok önemli" dedi.

81 ili kapsayan çalışma

"YER-SİS, Ajansların bugüne kadar dahil olduğu projeler içinde en değerlileri arasında" diyen Ulutaş, şunları söyledi: "Proje için çok büyük emek sarf edildi. 81 ili kapsıyor ve verilerle tüm köylere kadar inildi. Proje öncesi anketörlere ve Ajans uzmanlarına eğitim verildi. Kentsel ve kırsal alandaki ilişkiler, bu ilişkilerin yoğunluğu, yönü gibi detaylar analiz edildi. BEBKA olarak saha çalışmalarındaki koordinasyonu sağladık, anketörlere eşlik ettik, toplantılar düzenledik. Bizim bölgemizde 3 ili, birçok ilçe, belde ve köyü kapsayacak şekilde 1387 anket yaptık, toplam 29 işgünü sürdü. Çalışmalarımıza desteklerini esirgemeyen Valilerimize ve Kaymakamlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Ayrıca, bu değerli projenin bir parçası oldukları için belediye başkanlarına ve muhtarlarımıza da çok teşekkür ediyorum." diye belirtti ve TR41 Bölgesi için hazırlanan analiz çalışmasını katılımcılarla paylaştı.

3 rapor hazırlandı

Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü İzleme, Değerlendirme ve Analiz Dairesi Uzmanı Zeyneb Ersayın da yaptığı sunumda, çalışma sonucu elde edilen verileri detaylandırdı. Bu konudaki öncü çalışmanın 1982 yılında Devlet Planlama Teşkilatı tarafından yapıldığını ifade eden Ersayın, Türkiye'deki yerleşim sistemlerinin güncel yapısının ortaya çıkarılması için bu çalışmayı güncel yöntemlerle ve kapsamlı bir şekilde tekrarlamayı uygun gördüklerini anlattı. Çalışma ile elde edilen sonuçların pek çok alana katkısının bulunacağına işaret eden Ersayın, "Bu çalışmanın çıktılarını içeren 3 rapor hazırlandı. Çalışma için hem kentsel hem de kırsal kesim verileri merkezi kurumlardan ve düzenlenen saha çalışmasıyla elde edildi. Raporlar dışında hazırlanan YER-SİS Karar Destek Sistemi canlı, sürdürülebilir ve güncel bir sistem. Herkesin üye olup kullanmasını diliyorum" diye konuştu. YER-SİS internet sitesinin kullanımı hakkında bilgi verdi. Soru-cevap bölümüyle sona eren toplantıda YER-SİS Karar Destek Mekanizması internet sitesine https://yersis.gov.tr/ adresinden ulaşılabileceği bilgisi verildi. - BURSA

YER-SİS Projesi'nin sonuçları değerlendirildi

Eskişehir, Türkiye, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel YER-SİS Projesi'nin sonuçları değerlendirildi - Son Dakika


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