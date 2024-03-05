Yerel Üreticiler İçin Yeni Bir Proje: Çiftçi Pazarları

Yerel

Yerel üreticilerin ve tüketicilerin buluşma noktası olarak önem kazanan çiftçi pazarları, Yeniden Refah Partisi Kayseri Büyük Şehir Belediyesi Başkan Adayı Prof. Dr. Abdullah Özkırış'ın liderliğinde yeni bir projenin hayata geçirilmesiyle daha da güçleneceği belirtildi.

Yerel ekonomiye canlılık getirecek olan bu proje, organik tarımın teşvik edilmesi ve istihdamın artırılması gibi önemli hedefleri içinde barındırıyor. Özkırış'ın açıklamasına göre projenin temel amacı; yerel üreticilerin ürünlerini doğrudan tüketicilere sunabilecekleri modern ve işlevsel bir pazar alanı oluşturmak. Bu sayede, aracıların ortadan kaldırılmasıyla üreticiler daha adil fiyatlarla ürünlerini satabilecek ve tüketiciler de daha taze ve sağlıklı gıdalara erişim sağlayabilecekler. Çiftçi Pazarı projesi sadece yerel ekonomiye katkı sağlamakla kalmayacak, aynı zamanda organik tarımın teşvik edilmesiyle çevresel sürdürülebilirliğe de önemli bir destek olacak. Abdullah Özkırı'ın vurguladığı gibi, bu proje sadece bir pazar yeri değil, aynı zamanda sağlıklı ve sürdürülebilir bir yaşam tarzının teşvik edildiği bir topluluk merkezi olacak. Projenin hayata geçirilmesi için çalışmaların başladığı belirtilirken, yerel halkın da projeye aktif olarak katılımı ve destekleri bekleniyor.

Prof. Dr. Abdullah Özkırış liderliğindeki bu adımın; yerel ekonominin güçlenmesine, çiftçilerin desteklenmesine ve toplumun genel refahının artmasına önemli bir katkı sağlayacağı bildirildi. - KAYSERİ