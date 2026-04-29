Yerelden kalkınma hamlesi: Mersin'de turizm eğitimi başladı - Son Dakika
Yerelden kalkınma hamlesi: Mersin'de turizm eğitimi başladı

Yerelden kalkınma hamlesi: Mersin\'de turizm eğitimi başladı
29.04.2026 10:38  Güncelleme: 10:39
Mersin Büyükşehir Belediyesi, kentin turizm potansiyelini artırmak ve yerel halkın turizm faaliyetlerine katılımını sağlamak amacıyla kırsal mahallelerde eğitim programı düzenledi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, kentin turizm potansiyelini artırmak ve yerel halkın turizm faaliyetlerine katılımını sağlamak amacıyla kırsal mahallelerde eğitim programı düzenledi.

Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirilen eğitimler Hamzabeyli, Uzuncaburç, Melemez ve Çömelek mahallelerinde yapıldı. Program kapsamında; kırsal turizm farkındalığı, yerel ürünlerin turizme kazandırılması, ziyaretçi memnuniyeti, konaklama hizmetleri, hijyen, pazarlama teknikleri ve sürdürülebilir turizm gibi birçok konuda teorik ve uygulamalı bilgiler verildi. Eğitimler, turizm uzmanı Erdal Çeri tarafından gerçekleştirildi.

Turizm Tanıtım Şube Müdürü Eylem Eren, Örnek Köy ve Arkeoköy projeleri kapsamında yürütülen çalışmalarla bölge halkında turizm bilinci oluşturmayı hedeflediklerini belirterek, "Amacımız, turizm hareketliliğine doğrudan ya da dolaylı katılım sağlayacak vatandaşlarımızın bu sürece bilinçli şekilde dahil olması" dedi.

Turizm uzmanı Erdal Çeri ise Mersin'in güçlü bir turizm altyapısına sahip olduğunu ifade ederek, doğru planlama ile kentin kısa sürede turistlerin uğrak noktalarından biri haline gelebileceğini söyledi.

Uzuncaburç Mahalle Muhtarı Haluk Ünal, bölgenin tarihi zenginliğine dikkat çekerek, "Burası adeta tarihin cenneti" derken, Çömelekliler Dayanışma ve Kültür Derneği Başkanı Muhsin Yılmaz da Jeoköy projesinin Türkiye'de örnek bir model olacağını vurguladı.

Eğitimlere katılan vatandaşlar ise verilen desteklerden memnun olduklarını belirterek, hem üretim hem de turizm açısından önemli kazanımlar elde ettiklerini ifade etti. Büyükşehir Belediyesinin kırsal kalkınma ve turizm odaklı çalışmalarının süreceği bildirildi. - MERSİN

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Yerelden kalkınma hamlesi: Mersin'de turizm eğitimi başladı - Son Dakika

SON DAKİKA: Yerelden kalkınma hamlesi: Mersin'de turizm eğitimi başladı - Son Dakika
