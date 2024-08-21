Yerköy'de Tarıma Dayalı İhtisas Jeotermal Seracılık Organize Sanayi Bölgesi Projesine Tepki - Son Dakika
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Yerel

Yerköy'de Tarıma Dayalı İhtisas Jeotermal Seracılık Organize Sanayi Bölgesi Projesine Tepki

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Yozgat Genç Sanayici ve İşadamları Derneği (YOGİSAD) Başkanı Ayhan Çelik, Yerköy ilçesinde planlanan 'Tarıma Dayalı İhtisas Jeotermal Seracılık Organize Sanayi Bölgesi' projesine tepki gösterdi.

21.08.2024 14:12  Güncelleme: 14:20
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SEYFİ ÇELİKKAYA

(YOZGAT) - Yozgat'ın Yerköy ilçesinde planlanan 'Tarıma Dayalı İhtisas Jeotermal Seracılık Organize Sanayi Bölgesi' projesine, Yozgat Genç Sanayici ve İşadamları Derneği (YOGİSAD) Başkanı Ayhan Çelik tepki gösterdi. Çelik, 2008 yılında Danıştay 6. Dairesi'nin kararıyla durdurulmasına karşın bölgede sera yapımının tekrar gündeme geldiğini belirterek, bölgenin termal turizm alanı ilan edilmesini istediklerini söyledi.

Yozgat'ta Hacettepe Üniversitesi tarafından il genelinde 2005 yılında gerçekleştirilen araştırma ve inceleme sonucunda Yerköy ilçesinde vurulan sondaj ile 3 kuyudan saniyede 92 litre debide 70 derece sıcaklıkta su bulundu. Yozgat Valiliği, 2008 yılında bölgede sera kurulması için termal kaynağın bulunduğun alandan bir firmaya yer tahsisinde bulundu, ilçe halkı itiraz etti, yargıya başvurdu, bölgenin tarım ve turizm bölgesi olması nedeniyle sera kurulumu tahsisini iptal etti. 1996 yılında termal turizm bölgesi olarak ilan edilen bölge 13 Eylül 2019 tarihinde Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile termal turizm bölgesi kapsamından çıkarıldı.

Yerköy ilçesi termal kaynakların bulunduğu alanda Tarıma Dayalı Sera Organize Sanayi Bölgesi(OSB) projesi hazırlandı. Kaymakamlık, Belediye, Yerköy Ticaret ve Sanayi Odası, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen proje çalışmaları devam ediyor. OSB ile ilgili yapılan açıklamalarda, "Yerköy'ün tarımsal potansiyelini daha etkin bir şekilde kullanmak ve bölge ekonomisini canlandırmak amacıyla Sera Organize Sanayi Bölgesi projeyle, hem yerel üreticilere destek sağlanacak hem de istihdam alanında önemli fırsatlar yaratılacak" denildi.

"Seranın Yerköy ekonomisine hiçbir katkısı olmayacak"

Yozgat Genç Sanayiciler ve İşadamları Derneği (YOGSİAD) Başkanı Ayhan Çelik ise planlanan OSB projesinin ilçe ve Yozgat ekonomisine hiçbir katkı sağlamayacağını belirterek, bölgenin yeniden termal turizm bölgesi kapsamına alınarak sağlık ve termal turizm yatırımlarının önünün açılmasını istedi. Bölgenin termal turizm kapsamına alınması ile Yozgat'ın bu alanda söz sahibi olacağını belirten Çelik, şöyle konuştu:

"Yerköy Ticaret Borsa Başkanlığım döneminde Sayın Tansu Çiller'in başbakanlığı döneminde burası termal turizm kapsamına alandı. Belediyenin burada bir kaplıcası vardı, kapandı. 2008 yılında Hollanda'da bir şahsa sera yapılmak üzere tahsis ediliyordu, Yozgat Valiliği'nce. Yerköy halkı olarak, seranın Yerköy ekonomisine katkısının olmayacağını belirttik. 4 bin 500 dönüm, arazinin komple satışı yapılıyordu. Yerköy'de imza kampanyası başlatıp, 16 bin 500 imza topladık. Yozgat İdare Mahkemesi'ne dava açtık. Yozgat'ta davayı kaybettikten sonra tekrar onu temyiz ettik, Danıştay 6. Dairesi bizim talebimiz doğrultusunda karar verdi. 2 bin 734 dekar arazinin Bozok Üniversitesi'ne, bin 534 dekarı da termal turizme tahsis edilince satış durduruldu. Seranın Yerköy ekonomisine hiçbir katkısı olmayacak. Afyon'un, Denizli'nin, Manisa'nın termal bölgelerinin rakibi olaraktan hizmet vermek istiyoruz. 12 Eylül 2019'da burası termal turizm kapsamından çıkarıldı, buranın tekrar termal turizm kapsamına alınıp, termal tesislerin yapılmasını istiyoruz. Buraya bu imkan verildiği an ben şuna inanıyorum ki; dünyada ve Türkiye'deki büyük oteller hepsi buraya termal tesisler yapacaklardır."

Yerköy\'de Tarıma Dayalı İhtisas Jeotermal Seracılık Organize Sanayi Bölgesi Projesine Tepki
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Yerköy'de Tarıma Dayalı İhtisas Jeotermal Seracılık Organize Sanayi Bölgesi Projesine Tepki - Son Dakika

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