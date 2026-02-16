Başkan Ercan Özel: "YESAŞ yeniden emin ellerde" - Son Dakika
Başkan Ercan Özel: "YESAŞ yeniden emin ellerde"

16.02.2026 18:31  Güncelleme: 18:33
Yenişehir Ekmek Sanayi A.Ş. (YESAŞ), mahkeme kararıyla atanan kayyumun çağrısıyla düzenlenen olağanüstü genel kurulda yeni yönetimini belirledi. Belediye Başkanı Ercan Özel, yasadışı yönetimin sona erdiğini ve şirketin güçlü yapısına kavuşacağını duyurdu.

Yenişehir Ekmek Sanayi A.Ş. (YESAŞ), mahkeme kararıyla atanan kayyumun çağrısı üzerine gerçekleştirilen olağanüstü genel kurul ile yeni yönetimini belirledi. Belediye Başkanı Ercan Özel, YESAŞ'ın yeniden emin ellerde olduğunu vurgulayarak, "208 günlük işgal dönemi sona erdi, YESAŞ borçsuz ve güçlü yapısına geri dönecek" dedi.

Yenişehir Ekmek Sanayi A.Ş.'de (YESAŞ) mahkeme kararıyla atanan kayyumun çağrısıyla olağanüstü genel kurul toplantısı gerçekleştirildi. Yenişehir'in ortak değeri olan YESAŞ'ta usulsüz yönetim son buldu. Mahkemenin atadığı kayyum tarafından 138 ortağın davet edildiği olağanüstü genel kurulda, şirketin yeni yönetim kurulu belirlenerek ilçe halkına hizmet yolunda yeni bir sayfa açıldı.

Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, genel kurulun ardından yaptığı açıklamada 24 Temmuz'dan bu yana devam eden hukuksuz sürece dikkat çekti. Sürecin başından itibaren olağanüstü kongre çağrısında bulunmamıza rağmen mevcut yönetimin bu yönde bir karar almadığını vurgulayan Başkan Ercan Özel, yönetimin mevzuata aykırı şekilde el değiştirdiğini ve kurumun 208 gün boyunca adeta işgal altında kaldığını belirtti. Başkan Özel, "Açtığımız dava sonucunda haklılığımız mahkemece tescillendi. Kayyumun çağrısıyla bugün demokratik ve hukuki bir genel kurul gerçekleştirdik. YESAŞ, yeniden asıl sahiplerine, yani Yenişehir halkına ve ortaklarına dönmüştür" ifadelerini kullandı.

Başkan Özel, yeni yönetimin göreve başlar başlamaz geçmişe dönük bir inceleme başlatacağını duyurdu. Bu süreçteki tüm işlemlerin masaya yatırılacağını vurgulayan Özel, "Öncelikle kapsamlı bir hasar tespit çalışması yapacağız. Ardından önümüzdeki mübarek Ramazan ayı için hazırlıklarımızı hızla tamamlayacağız. Göreve geldiğimizde borçlarını sıfırladığımız, çalışan haklarını tam ödediğimiz o güçlü ve disiplinli YESAŞ yapısını yeniden inşa edeceğiz" dedi.

YESAŞ'ın bir kar kapısı değil, halka hizmet noktası olduğunu hatırlatan Ercan Özel, "Yenişehir ekmeği, diğer tüm ilçelerden daha uygun fiyata halka sunulacak. Kar amacı gütmeden ama kamu zararına da yol açmadan, hijyenik şartlarda ve kaliteli ekmeğin teminatı olmaya devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.

Genel kurulun en dikkat çeken kararlarından biri de yönetim kurulu huzur haklarına ilişkin düzenleme oldu. Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel'in teklifi ile Genel Kurul'da oy birliğiyle alınan kararla; daha önce 33 bin 30 TL olan Yönetim Kurulu Başkanı ve 66 bin 60 TL olan Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı huzur hakları, Yönetim Kurulu Üyeleri ile aynı seviyeye çekilerek oy birliğiyle aylık net 3 bin TL olarak belirlendi. Alınan bu karar, genel kurula katılan ortaklar tarafından büyük takdir topladı ve alkışlarla karşılandı.

Nazif Tuna'nın divan başkanlığını yürüttüğü kongrede, YESAŞ'ın yeni yönetim kurulu şu isimlerden oluştu;

"Ercan Özel, Melike Bayrakdar, Gökhan Menteş, Adem Yılmam, Cengiz Aktaş ve Abdurrahman İletmiş." - BURSA

Kaynak: İHA

