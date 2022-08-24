Talas'ta yollara yeşil dokunuş - Son Dakika
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Talas'ta yollara yeşil dokunuş

24.08.2022 12:11
Talas'ta yollara yeşil dokunuş

Yeşil alan çalışmalarına hız kesmeden devam eden Talas Belediyesi, ilçede refüjü olmayan önemli caddelere önce refüj yaptı sonra da ağaçlandırma ve peyzaj çalışması gerçekleştirdi.

Yeşil alan çalışmalarına hız kesmeden devam eden Talas Belediyesi, ilçede refüjü olmayan önemli caddelere önce refüj yaptı sonra da ağaçlandırma ve peyzaj çalışması gerçekleştirdi.

Yapılan çalışmayla ilçenin önemli arterlerinden olan Papatya, Bilge Kağan, Sayer ve Karasu caddeleri hem trafik akışı yönünden güvenli hale getirildi hem de yeşil bir görünüme kavuşturuldu. Bu çerçevede toplam bin 250 ağaç toprakla buluşturuldu.

Çınar, ıhlamur, süs kirazı, dişbudak başta olmak üzere 15 türde ağaç dikilerek caddelerin yemyeşil bir görümü kazanması sağlandı.

Konuya dair değerlendirmelerde bulunan Başkan Yalçın, 'Daha yeşil bir Talas' hedefiyle ilerlediklerini belirterek, 'İlk günden bu yana daha yeşil bir çevre için sürekli ağaç diktik, yeni parklar yaptık, eskileri gözden geçirerek daha kullanışlı hale getirdik. Adeta bulduğumuz her boş alanı parka çevirdik. Şimdi de refüjü olmayan caddelere refüj yaparak hem trafik akışını güvenli hale getirdik hem de ağaç ve peyzaj çalışması yaparak yeşil bir görünüm kazandırdık" dedi. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

Talas Belediyesi, Bilge Kağan, Talas, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Talas'ta yollara yeşil dokunuş - Son Dakika

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