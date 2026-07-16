Yeşil Artvin Derneği'nden Hod Maden'e tepki: Felaket adım adım ilerliyor - Son Dakika
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Yeşil Artvin Derneği'nden Hod Maden'e tepki: Felaket adım adım ilerliyor

16.07.2026 16:54
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Yeşil Artvin Derneği, Hod Maden Projesi'nde vahşi madencilik yapıldığını belirterek, dere yataklarının pasa ile doldurulduğunu ve büyük bir heyelan riski olduğunu açıkladı. Dernek Başkanı Karahan, 'Dileriz büyük bir heyelan yaşanmadan bu kötü gidişe dur diyebiliriz' dedi.

Haber : Uğur İSTANBULLU

(AR

TVİN) - Hod Maden Projesi'ni ziyaret eden Yeşil Artvin Derneği Başkanı Nur Neşe Karahan, "Dileriz büyük bir heyelan yaşanmadan bu kötü gidişe dur diyebiliriz" dedi.

Erzincan'ın İliç ilçesinde meydana gelen maden faciasına yol açan Anagold firmasının da hissesinin bulunduğu Artmin Madencilik'in Artvin'de bulunan altın ve bakır maden işletmesine tepkiler sürüyor. Artvin'e bağlı Aşağı Maden Köyü'nde yürütülen Hod Maden Projesi'ni ziyaret eden Yeşil Artvin Derneği yöneticileri, maden sahasında incelemelerde bulundu.

Dernek Yönetim Kurulu Üyesi Bedrettin Kalın köy halkının yeterli duyarlılığı göstermemesi nedeniyle bölgede hukuki mücadelenin başlatılamadığını belirterek, şunları söyledi:

"Burada birçok toplantı yapıldı. Hem köyde hem de Hodluların katılımıyla Artvin'de dernek binasında toplantılar gerçekleştirildi. Ancak maalesef yargısal süreç işletilemedi. Bu, projeye karşı olmadığımız anlamına gelmiyor. Sivil toplum olarak buna razı olduğumuz da söylenemez. Üstelik bu yalnızca Hod'u ilgilendiren bir süreç değil. Hod Deresi'nin bağlandığı Çoruh Vadisi de risk altında. Burada meydana gelecek her türlü kirlenme, doğrudan Çoruh Vadisi'ni etkileyecek."

Daha maden çıkarılmaya başlanmadan, arkamızda bulunan pasa depolama alanlarında dere yatağının pasa malzemesiyle doldurulduğunu görüyoruz. Baraj gölüne 50-100 metre mesafedeki alanlar şimdiden pasa yığınına dönüştürülmüş durumda. Dolayısıyla kirlenmenin ilerleyen süreçte çok daha ağır sonuçları olacaktır. Henüz ağır metaller dere yataklarına karışmış değil. Ancak gelecekte çok büyük tehlikelerle karşı karşıya kalabiliriz. Biz hiçbir zaman Hod'da bu tür vahşi madenciliği kabul etmedik. Her aşamada bunu dile getirdik. Buna rağmen faaliyetler devam ediyor."

"

FELAKET ADIM ADIM İLERLİYOR"

Yeşil Artvin Derneği Başkanı Nur Neşe Karahan da yıllardır yaptıkları uyarılara rağmen çalışmaların sürdüğünü belirterek şöyle konuştu:

"Çalışmaların daha başlangıcında bile son derece vahşi bir yöntem izlendiğini görüyoruz. Buradaki hafriyat başka bir köyün dere yatağına dökülüyor. Artvin'in bir doğa müzesi gibi korunması gerektiğini yıllardır bilim insanları söylüyor. Dünyanın en değerli doğal alanlarından birinde yaşıyoruz. Hod Vadisi de bitki ve yaban hayatı açısından son derece özel bir bölge. Biz meseleye yalnızca insan açısından bakmıyoruz. Burada bütün canlı yaşamı tehdit altında. Zaman zaman su taşıyor, heyelan riski de bulunuyor. Dileriz büyük bir heyelan yaşanmadan bu kötü gidişe dur diyebiliriz."

Bugün şirket yetkililerine de sorduk. Tarihi camiyi taşıyacaklarını söylediler. Bölgede şehitlikler bulunuyor. Kurtuluş Savaşı'na katılmış, ardından bu topraklara dönerek yüzyıllardır burada yaşayan insanların mezarları var. Ne yazık ki o mezarların da taşınacağını ifade ediyorlar."

Kaynak: ANKA

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