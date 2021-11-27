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Yeşilay elçileri kahvaltıda buluştu - Son Dakika

Yeşilay elçileri kahvaltıda buluştu

27.11.2021 14:26
Yeşilay elçileri kahvaltıda buluştu

Yeşilay elçileri Erzurum Büyükşehir Belediyesi Müceldili sosyal tesislerinde kahvaltı programında bir araya geldi.

Yeşilay elçileri Erzurum Büyükşehir Belediyesi Müceldili sosyal tesislerinde kahvaltı programında bir araya geldi.

Yeşilay Erzurum Şubesinin organize ettiği 'Yeşilay Elçileri' projesine dahil edilen Erzurum ili ve ilçelerinde kamu kurumları, STK ve esnafların buluştuğu programda yapıla çalışmalar değerlendirildi.

Programa Yeşilay Erzurum Şube Başkanı Mevlüt Doğan, İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Meclis üyesi Hüseyin Koçan, Aziziye Belediye Başkan vekili Ömer Faruk Töremen, Yeşilay Derneği çalışanları, Yeşilay ailesinin gönüllü esnafları, STK temsilcileri katıldı.

Yeşilay Derneğinin çalışmaları hakkında yapılan sunumun ardından konuşmalara geçildi.

Yeşilay Erzurum Şube Başkanı Mevlüt Doğan konuşmasında "Yeşilay gönüllü elçileri, esnaflarımız, Yeşilay ailesinin gönüllü üyeleri, hepinizi selamlıyorum. Sunumlardan da anlaşıldığı üzere konumuz bildiğiniz gibi Yeşilay ve bağımlılık, Yeşilay 1920 yılında kurulan bir kuruluştur. Meşhur Mazhar Osman ve arkadaşları tarafından kurulmuştur. O günün işgalci güçleri Anadolu insanının direnişini kırmak için, Anadolu insanının vermiş olduğu mücadeleyi engellemek için bağımlılığa alıştırmak adına alkol, uyuşturucuyu ülkemize sokup o günkü şartlarda insanları mücadelen uzaklaştırmak adına yapılan çalışmayı ön gören o dönemin hükumeti, Mazhar Osman ve arkadaşlarına Yeşilay'ı kurdurmuşlar, Yeşilay 1934 yılında dernek statüsü kazandı. Yeşilay'ın bu günlere gelmesinin temel sebeplerinden birisi 2012 yılında Cumhurbaşkanımızın bu olaya el atıp Yeşilay'ın bağımlılıkla mücadele konusunda gerçek mücadelesini yapmak üzere, ülkemiz ve dünyada söz sahibi olmasına sebep olmuştur. Bu gün bakıldığı zaman Yeşilay kocaman bir aile konumuna gelmiştir. 81 ilde 120 Yeşilay Şubesi, 110 Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) Merkezleri vardır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ve dünyanın 80 ülkesinde şubelerimiz bulunmaktadır. Bağımlılıkla mücadele konusunda dünyada söz sahibi olan kuruluşlar arasında yenini almıştır. Erzurum ilinde 2014 yılında ilk şubemiz kuruldu. 2016 yılında ise YEDAM ve yeni Dernek binamız hizmete açılmış durumdadır. Gün geçtikçe profesyonel hocalarımızla bağımlılık konusunda çalışmalarımız devam etmektedir. Derneğimiz çatısı altında gençlik komisyonu ve kadınlara yönelik komisyonlarımız bulunmaktadır. Toplumda farkındalık oluşturmak adına çalışmalarımızı ara vermeden sürdürüyoruz. 2 bin kişiye ulaştık ki bunlar Milli Eğitimde görevli hocalarımız, Aile ve Sosyal Hizmetlerde görevli deneyimli eğitmenlerimiz, deneyimli hocalarımızla eğitimler verip vatandaşların yanında oluyoruz. Gönüllülerimizle eğitimlere de devam ediyoruz. Hayır demeyi öğretmek adına bin 500 çocuğa ulaşmayı başardık. Sizlerle yani gönül elçilerimizle sayılarımız artıracağız. Ailelere şunu söyleyeyim ki benim çocuğum asla yapmaz demeyiniz. Ne var canım bir kere denemekten bir şey olmaz demeyiniz. Bir çocuğun bağımlı olup olmadığını anlamak için uzmanlarımızın söylemi ile en az 2 yıl zamanı bulması lazım. O saatten sonra o çocuğu kurmak artık çok zor oluyor. Sağlıklı nesiller yetiştirmek adına Yeşilay'ı seçin diyorum, çünkü bizler sizlerle varız, bizler sizlerin yanındayız, bir kereden bir şey olmaz demeyiniz ve çocuklarınıza sahip olunuz" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Yeşilay elçileri programına katılan gönül elçilere sertifikaları verildi. - ERZURUM

Yeşilay elçileri kahvaltıda buluştu
Yeşilay elçileri kahvaltıda buluştu
Yeşilay elçileri kahvaltıda buluştu
Yeşilay elçileri kahvaltıda buluştu
Yeşilay elçileri kahvaltıda buluştu

milli eğitim bakanlığı, Büyükşehir Belediyesi, Erzurum, Yeşilay, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Yeşilay elçileri kahvaltıda buluştu - Son Dakika


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