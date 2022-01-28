Üye Girişi
Yeşilçam'ın usta ismi Fatma Girik için Şişli Belediyesi'nde tören - Son Dakika

Yeşilçam'ın usta ismi Fatma Girik için Şişli Belediyesi'nde tören

28.01.2022 00:57
Yeşilçam'ın usta ismi Fatma Girik için Şişli Belediyesi'nde tören

Yeşilçam'ın usta ismi ve eski Şişli Belediye Başkanı Fatma Girik için Şişli Belediyesi'nde bir tören düzenlendi.

Yeşilçam'ın usta ismi ve eski Şişli Belediye Başkanı Fatma Girik için Şişli Belediyesi'nde bir tören düzenlendi.

79 yaşında hayata gözlerini yuman Yeşilçam'ın usta ismi son yolculuğuna uğurlanıyor. Eski Şişli Belediye Başkanı Fatma Girik için, Şişli Belediyesi Başkanlık Binasında bir tören düzenlendi. Törene Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, Fatma Girik'in kardeşi Günay Girik, manevi kızı Ahu Turan ve birçok sanatçı katıldı.

Törende bir konuşma yapan Fatma Girik'in manevi kızı Ahu Turan, "Hepinizi ayrı ayrı buraya geldiğiniz için ona iyi dileklerinizi dualarını ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Fatma annem Şişli'ye çok emek verdi. Benim çocukluğumda Belediye Başkanıyken onu evde görmek çok zordu. Hafta sonları bile evde yoktu. Sabahın yedisinde kalkıp, çizmelerini giyip işçilerle yolları yıkamaya giderdi. Buraya çok emeği geçtiğine inanıyorum. Hepimizin başı sağ olsun. Türkiye büyük bir değerini kaybetti" dedi.

Fatma Girik'in kardeşi Günay Girik çok üzgün olduklarını belirterek, "Sözlerin bittiği andayız. Ablam buranın eski Belediye Başkanı. Bana da kısmet oldu burada 5 sene görev yapmak. Çok üzgünüz. Diyecek bir şey bulamıyorum. Bunu biz Muammer başkanımızla bu toplantıyı geçen ay ablamla beraber planlamıştık. Burada adı verilen bir kız yurduna açılışını yapacaktık. Bu toplantı olacaktı zaten. Çok enteresan o bunları görüyor olacaktı. Muhtemelen de şimdi görüyordur. Hepimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.

Fatma Girik'in cenazesi, Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda düzenlenecek törenin ardından Teşvikiye Camii'nde kılınacak öğle namazını müteakip, hayat arkadaşı Memduh Ün'ün yanına defnedilmek üzere Bodrum'a gönderilecek. - İSTANBUL

YORUMLAR
500

Fatma Girik, Yeşilçam, Tören, Şişli, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Yeşilçam'ın usta ismi Fatma Girik için Şişli Belediyesi'nde tören - Son Dakika


Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu'ndan itiraf: TEM otoyolu kapandı, inkar etmiyoruz! Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu'ndan itiraf: TEM otoyolu kapandı, inkar etmiyoruz!         
01:07
Hülya Koçyiğit'ten Fatma Girik'in cenaze töreninde dikkat çeken ifadeler: Atatürk ilkelerine bağlı cumhuriyet kadınlarıydık Hülya Koçyiğit'ten Fatma Girik'in cenaze töreninde dikkat çeken ifadeler: Atatürk ilkelerine bağlı cumhuriyet kadınlarıydık         
20:01
THY'nin Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat oldu THY'nin Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat oldu         
17:17
Sabah dışarıya çıkan komşular, korkunç manzarayla karşılaştı! Yaşlı adam balkona asılı olarak bulundu Sabah dışarıya çıkan komşular, korkunç manzarayla karşılaştı! Yaşlı adam balkona asılı olarak bulundu         
15:49
Gece kulüplerinde konsomatrislik yapan Gürcü kadın evinde ölü bulundu! Erkek arkadaşı gözaltında Gece kulüplerinde konsomatrislik yapan Gürcü kadın evinde ölü bulundu! Erkek arkadaşı gözaltında         
15:37
İlk mermiyi masa altından sıkmışlar! Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinin nasıl gerçekleştiği ortaya çıktı! İlk mermiyi masa altından sıkmışlar! Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinin nasıl gerçekleştiği ortaya çıktı!         
15:09
Ediz Hun'un zor anları! Fatma Girik'in tabutunu öpüp gözyaşları içinde veda etti Ediz Hun'un zor anları! Fatma Girik'in tabutunu öpüp gözyaşları içinde veda etti         
13:08
Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu kaybeden Ece Erken'den ilk sözler: Buna nasıl dayanacağım? Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu kaybeden Ece Erken'den ilk sözler: Buna nasıl dayanacağım?         
11:48
Almanya'nın Ukrayna'ya miğfer yardımı! Ukrayna bu yardımı 'şaka' olarak yorumlandı Almanya'nın Ukrayna'ya miğfer yardımı! Ukrayna bu yardımı 'şaka' olarak yorumlandı         
11:24
Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümüyle yıkılan Ece Erken'in yılbaşında ne demişti? Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümüyle yıkılan Ece Erken'in yılbaşında ne demişti?         
11:13
Doktor çiftin kanlı takı kavgası! Gelinin ses kaydı kan dondurdu: Vur, hepsini vur! Doktor çiftin kanlı takı kavgası! Gelinin ses kaydı kan dondurdu: Vur, hepsini vur!         
10:46
Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümünde yeni detaylar: İki el ateş edip yerde sürüklemişler Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümünde yeni detaylar: İki el ateş edip yerde sürüklemişler         
10:11
7 kurşunla öldürülen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun son sözleri "Lütfen beni kurtarın" olmuş! 7 kurşunla öldürülen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun son sözleri "Lütfen beni kurtarın" olmuş!         
09:21
Bircan Bali, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümünü gözyaşları içinde anlattı: 7 kurşunla öldürdüler Bircan Bali, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümünü gözyaşları içinde anlattı: 7 kurşunla öldürdüler         
09:00
Kaza yapan sürücü şoka girdi: Keşke ben ölseydim! Kazada ölen yok! Kaza yapan sürücü şoka girdi: Keşke ben ölseydim! Kazada ölen yok!         
08:39
İstanbul'da öldürülen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun Alaattin Çakıcı ile yakın ilişkisi! "Amcam" diyordu! İstanbul'da öldürülen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun Alaattin Çakıcı ile yakın ilişkisi! "Amcam" diyordu!         
08:38
Son dakika! Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi Son dakika! Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi         
07:31

Son Dakika Haberleri
01:07 Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu'ndan itiraf: TEM otoyolu kapandı, inkar etmiyoruz!
00:49 Bardağı taşıran yorum! Fenerbahçeli yıldızın eşi, taraftarla birbirine girdi
00:43 Türkiye'den BM Güvenlik Konseyi'nin "Barış Gücü" kararına tepki
00:37 Tartışmalı atamaya Türkiye Uzay Ajansı'ndan yanıt geldi: Personelimiz teknik değil idari işlerin takibinde görevli
00:19 Dünyanın en zengin kulübü Marcao'yu istiyor
00:13 Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde yeni detaylar! Polis, Drej Ali ve adamlarının peşinde
00:07 Eşinin ölümünün ardından Ece Erken'den ilk paylaşım! Cenaze detaylarını verdi
23:54 Bakan Karaismailoğlu'na İstanbul Havalimanı'nda çöken kargo tesisi soruldu!
23:43 Katar, Türkiye ve Taliban, Kabil Havalimanı'nın işletilmesinde anlaştı
23:36 Türkiye'den 16 yaş altı ve 55 yaş üstü vatandaşlar Libya'ya vizesiz gidebilecek
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2022 01:37:22. #1.12#
SON DAKİKA: Yeşilçam'ın usta ismi Fatma Girik için Şişli Belediyesi'nde tören - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement