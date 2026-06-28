Usta oyuncu Kadir İnanır son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Usta oyuncu Kadir İnanır son yolculuğuna uğurlandı

Usta oyuncu Kadir İnanır son yolculuğuna uğurlandı
28.06.2026 18:32  Güncelleme: 18:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

77 yaşında hayatını kaybeden Yeşilçam'ın usta oyuncusu Kadir İnanır için Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde düzenlenen cenaze törenine siyaset ve sanat dünyasından çok sayıda ünlü isim katıldı. Törenin ardından İnanır'ın cenazesi Ulus Mezarlığı'na defnedildi.

İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 77 yaşında hayatını kaybeden Yeşilçam'ın usta oyuncusu Kadir İnanır için Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Yüzlerce insanın katıldığı cenaze namazı sonrası usta oyuncu son yolcuğuna uğurlandı.

İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 77 yaşında hayatını kaybeden Yeşilçam'ın usta oyuncusu Kadir İnanır için bugün Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde ikindi namazı sonrası cenaze namazı kılındı. Cenaze törenine Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nuri Aslan, Hülya Avşar, Şenol Güneş, Nuri Alço, sanat dünyasından çok sayıda ünlü isim ve yüzlerce vatandaş katıldı.

Cenaze töreninde konuşan Hülya Avşar, "Ben yine reklamlarda oynayacak, yine bizlerle olacak diye düşünürken şoka girdim. Ara ara yoğun bakıma giriyordu ve eninde sonunda iyileşip çıkıyordu. Yaşı da genç. Bilemiyorum, artık bu haberlere alışır olduk. Kadir ile olan filmlerimizi düşününce, ne bileyim insan bir başka oluyor. Yeşilçam'ın değerlerinin yavaş yavaş kaybolması beni çok üzüyor. Çünkü ben de Yeşilçam'dan gelen bir oyuncu olarak, Yeşilçam benim için bambaşka. Elimizde kalanlara dört elle sarılmak geliyor içimden. Onların değerini nasıl biliriz onu düşünüyorum. Çünkü her böyle kaybımızda bunları düşünüyoruz ama sonra unutuyoruz. Bu durumda ne denir bilmiyorum" dedi.

Sinema dünyasının çok değerli bir insanı kaybettiğini ifade eden Şenol Güneş, "Konuşmalarıyla, ilişkileriyle, sevgi saygı içerisinde sanatını icra ederken ülkenin sorunlarına da duyarsız kalmamaya çalıştı. Elinden geldiğince insanlara, ülkemize katkı yapmaya çalıştı. Çok değerli ağabeyimizi, dostumuzu kaybettik. Sinema dünyası çok değerli insanını kaybetti. Allah mekanını cennet eylesin, kalanların da başı sağ olsun" şeklinde konuştu.

Cenaze namazı sonrası okunan duaların ardından Kadir İnanır'ın Türk bayrağına sarılı tabutu cenaze aracına konularak, dualar eşliğinde defnedileceği Ulus Mezarlığı'na götürüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Barbaros Hayrettin Paşa Camii, Kültür Sanat, Kadir İnanır, Siyaset, Magazin, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Usta oyuncu Kadir İnanır son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TTB kongresinde ortalık karıştı: Davutoğlu ile EMEP Genel Başkanı Aslan arasında gerginlik TTB kongresinde ortalık karıştı: Davutoğlu ile EMEP Genel Başkanı Aslan arasında gerginlik
E-5’e böyle atladı, trafiği birbirine kattı E-5'e böyle atladı, trafiği birbirine kattı
Tüketiciyi sevindiren karar Artık mağazadan alınan ürüne de iade hakkı var Tüketiciyi sevindiren karar! Artık mağazadan alınan ürüne de iade hakkı var
Kadın polisin yaptıklarına bakın Geceyi geçirdiği adama dehşeti yaşattı Kadın polisin yaptıklarına bakın! Geceyi geçirdiği adama dehşeti yaşattı
Cüneyt Özdemir ve Nevzat Aydın birbirine girdi Küfürler havada uçuştu Cüneyt Özdemir ve Nevzat Aydın birbirine girdi! Küfürler havada uçuştu
5 gollü maça damga vuran an: Ne yapıyorsun Mbappe 5 gollü maça damga vuran an: Ne yapıyorsun Mbappe?

19:19
Beşiktaş’tan resmi açıklama: 3 transfer bitiyor
Beşiktaş'tan resmi açıklama: 3 transfer bitiyor
18:57
Gazi Koşusu’nu kazanan atın sahibine dev ödül Parayı koyacak yer bulamayacak
Gazi Koşusu'nu kazanan atın sahibine dev ödül! Parayı koyacak yer bulamayacak
18:39
Kadir İnanır’ın cenaze töreninde Kemal Kılıçdaroğlu’na soğuk duş
Kadir İnanır'ın cenaze töreninde Kemal Kılıçdaroğlu'na soğuk duş
17:54
Kadir İnanır’a veda Türkan Şoray son yolculuğunda yalnız bırakmadı
Kadir İnanır'a veda! Türkan Şoray son yolculuğunda yalnız bırakmadı
17:06
Iğdır’da büyükbaş hayvanın darbesiyle ağır yaralanan kişi hayatını kaybetti
Iğdır'da büyükbaş hayvanın darbesiyle ağır yaralanan kişi hayatını kaybetti
15:30
Özkan Yalım’dan ek ifade: Özgür Özel’in evinin bahçe duvarına bıraktım
Özkan Yalım'dan ek ifade: Özgür Özel'in evinin bahçe duvarına bıraktım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2026 19:39:52. #7.12#
SON DAKİKA: Usta oyuncu Kadir İnanır son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.