Yeşilyurt Belediye Başkanı İlhan Geçit\'in Annesi Vefat Etti

Malatya Yeşilyurt Belediye Başkanı İlhan Geçit'in 87 yaşındaki annesi hayatını kaybetti.
Bir süredir hastanede tedavi gören Yeşilyurt Belediye Başkanı İlhan Geçit'in 87 yaşındaki annesi Fatma Geçit hayatını kaybetti.
Merhumu Fatma Geçit'in cenazesinin, Cuma namazına müteakip Şehir Mezarlığı'nda kılınacak cenaze namazının ardından Elmasuyu Mezarlığı'na defin edileceği öğrenildi. - MALATYA
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