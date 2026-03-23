Başkan Geçit: "Başarılı hizmetlerimizin temelinde alın teriniz var"

Ramazan Bayramı dolayısıyla Yeşilyurt Belediyesi personeliyle bayramlaşma programında bir araya gelen Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, "Biz büyük ve güçlü bir aileyiz. İlçemize hizmet yolunda büyük bir gayret ve fedakarlıkla görevlerini layıkıyla yerine getiren tüm personelimizin gösterdiği özveri ve emeği takdirle karşılıyorum. İlçemizin yeniden inşa sürecinde hayata geçirdiğimiz yatırımların başarılı bir şekilde ilerlemesinde personellerimizin büyük katkısı bulunmaktadır" şeklinde konuştu.

Yeşilyurt Belediye Hizmet Binasında gerçekleşen Geleneksel Bayramlaşma Törenine, Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcıları, Birim Müdürleri ve belediye personelleri katıldı.

"Yeşilyurt'un inşa ve ihyasına büyük katkılar sunuyorsunuz"

Samimi ve sıcak bir atmosferde gerçekleşen programda, personellerle tek tek bayramlaşan Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof.Dr. İlhan Geçit, tüm çalışanların bayramını kutladı. Bayramların birlik, beraberlik ve dayanışma duygularını güçlendirdiğine dikkat çeken Başkan Geçit, belediye çalışanlarının özverili çalışmalarının Yeşilyurt'un inşa ve ihya sürecine önemli katkılar sunduğunu ifade etti.

"Gösterdiğiniz gayret ve fedakarlık takdire şayandır"

Belediye personeline hitap eden Başkan Geçit, belediye hizmetlerinin bir ekip işi olduğunu vurgularken, vatandaşlara en iyi hizmetin sunulmasında personelin emeğinin büyük önem taşıdığını belirtti.

Yeşilyurt Belediyesi olarak büyük ve güçlü bir aile olmanın gururunu yaşadıklarını dile getiren Başkan Geçit, "Yeşilyurt'a birlikte hizmet ettiğimiz siz kıymetli mesai arkadaşlarımızla bir ve beraber hareket etmekten çok büyük mutluluk duymaktayız. Vatandaşlarımıza en iyi ve en güzel hizmetleri ulaştırma yolunda büyük bir gayretle çalışan siz değerli mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum, gösterdiğiniz gayret ve fedakarlık takdire şayandır. Hep birlikte ortaya koyduğumuz emek, gayret ve fedakarlık sayesinde vatandaşlarımıza daha kaliteli hizmet sunmanın gururunu yaşıyoruz. Unutmayalım ki, yaptığımız her hizmette en büyük gücümüz sizlersiniz. Belediyemizin yatırımları ve hizmetlerindeki başarı seviyesinin yükselmesinde sizlerin emeği, gayreti ve samimiyeti çok büyüktür. Bu bilinçle, önümüzdeki dönemde de aynı azim ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğimize yürekten inanıyorum. Tüm vatandaşlarımıza olduğu gibi sizlere de kapılarımız sonuna kadar açıktır, her türlü sıkıntınızın çözülmesinde bizler elimizden geleni yaptık, yapmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Bayramların birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının en güzel örneklerinin yaşandığı müstesna bir zaman dilimi olduğunun altını çizen Başkan Geçit, " Bugün ki bayramlaşma programında ortaya çıkan bu güzel tablo, büyük bir aile olduğumuzun açık bir göstergesidir. Bu duygu ve düşüncelerle, bayramın başta ülkemize, milletimize ve tüm İslam alemine barış, huzur ve kardeşlik getirmesini temenni ediyorum. Hepinizin ve kıymetli aile mensuplarının bayramını bir kez daha kutluyor, sevdiklerinizle birlikte sağlıklı ve mutlu bir bayram geçirmenizi diliyorum. Hepinize çalışmalarınızda üstün başarılar dilerim" diye konuştu. - MALATYA