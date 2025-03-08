Yeşilyurt Belediyesi'nden 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Klip Hazırlığı - Son Dakika
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Yeşilyurt Belediyesi'nden 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Klip Hazırlığı

Yeşilyurt Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel hazırladığı video klip ile anlamlı bir kutlama gerçekleştirdi. Klip, kadınların yer aldığı duygu dolu anları ve özel hediyeleri ile sosyal medyada büyük ilgi topladı.

08.03.2025 17:24
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Yeşilyurt Belediyesi'nden 8 Mart dünya kadınlar gününe özel klip

MALATYA - Yeşilyurt Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle hazırlanan özel video klip, vatandaşlar tarafından ilgi odağı olurken, özenle hazırlanan ve duygu dolu anların yer aldığı video klip, sosyal medya platformlarında büyük beğeni topladı.

Yeşilyurt Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü çektiği video kliple daha da anlamlandırdı. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından özenle hazırlanan klip, sosyal medya platformlarında vatandaşların ilgi odağı oldu. Her meslek kolundan kadının yer aldığı video klipte, Yeşilyurt Belediyesi'nin özel not kağıdı hediyesini alan kadınlar, şaşkınlıklarını gizleyemedi. Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit'in 8 Mart Dünya Kadınlar Günü notunu okuyan kadınlar, duygu dolu anları yaşamanın yanı sıra kendilerini özel hissetti. Bu özel günü çekilen klip ile daha da anlamlandıran Yeşilyurt Belediyesi, hazırladığı video klibi sosyal medya platformlarından da yayınladı. Kısa süre içinde vatandaşların ilgi odağı olan klip, büyük beğeni topladı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yeşilyurt Belediyesi'nden 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Klip Hazırlığı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yeşilyurt Belediyesi'nden 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Klip Hazırlığı - Son Dakika
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