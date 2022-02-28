Yeşilyurt'ta Miraç kandili kutlandı - Son Dakika

Malatya'nın Yeşilyurt Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından Yeşilyurt Belediyesi Gedik Oba Çadırında kadınlara özel gerçekleşen Miraç Kandili Özel Programında Kuran-ı Kerim Tilaveti okunup, dualar edildi.

Miraç Kandili için düzenlenen programa, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ile eşi Semra Çınar, Battalgazi Belediye Başkanının eşi Yıldız Güder, AK Parti Yeşilyurt Kadın Kolları Başkanı Esin Tanrıverdi, AK Parti Battalgazi Kadın Kolları Başkanı Ebru İnanç, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanlığı Yönetim Kurulu Üyeleri, AK Parti kadın Mahalle Temsilcileri ile kadın Sivil Toplum Kuruluşu Temsilcileri katıldı. Düzenlenen programdan dolayı Yeşilyurt Belediyesine teşekkürlerini sunan AK Parti Yeşilyurt Kadın Kolları Başkanı Esin Tanrıverdi, "Miraç Kandili'ne bir kez daha erişmenin sevinç ve mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. İnanç dünyamızda vazgeçilmez bir yere sahip olan Miraç Kandili'ni en iyi şekilde idrak etmemiz gerekir. Savaşlar, salgın hastalıklar, doğal afetler gibi olaylarla karşılaştığımız bir dönemde Miraç gecesini adeta bir fırsat bilerek Cenab-ı Allah'a bizleri aydınlığa, feraha çıkarmasını yürekten dilemeli ülkemiz ve milletimiz için dua etmeliyiz. Rabbim birliğimizi ve beraberliğimizi her daim güçlü kılsın, Miraç Kandilini tebrik ediyorum" diye konuştu.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ise Miracın İslam Alemi için ilahi rahmet ve lütuflarla dolu bir gece olduğunu ifade ederken şunları söyledi:

" Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğümüze ve bu güzel organizasyonun hayata geçmesini sağlayan herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Çok özel ve anlamlı bir süreçten geçiyoruz. İçerisinde bulunduğumuz hafta, Receb ayının 26. Gecesi Cenab-ı Hakkın daveti üzerine Peygamber Efendimizin(sav) Mescid-i Haramdan Mescid-i Aksa'ya, oradan semaya, yüce alemlere, İlahi huzura yükselmesinin yıl dönümü olan 'Miraç Kandili'dir. Peygamber Efendimizin(sav), Yüce Allah'ın huzuruna kabul edilişini temsil eden İsra ve Miraç, bizlere insanın ilahi rızaya ve desteğe ulaştığında akıl ve idraki zorlayan dereceden nice üst derecelere ulaşabileceğini göstermektedir. Miraç bir yükseliştir, Resulullahın(sav) şahsında insanlığın önüne açılmış sınırsız bir ufuktur. Müslümanlığın dönüm noktalarından olan Miraç, Kuran-ı Kerim' de yer almaktadır. Cenab-ı Allah bu ulvi ve özel gece vesilesiyle bazı emir ve yasaklarını Peygamber Efendimiz aracılığıyla kullarına aktarıyor.Mübarek Ramazan Ayına ise çok az bir zaman kaldı, bunun da heyecanını yaşıyoruz. Miraç bizlere mübarek Ramazan-ı Şerif'i müjdeliyor. Bugün bizlere düşen temel görev, miracın ruhu, manası ve hikmeti üzerine yeniden düşünmektir. Bu duygu ve düşüncelerle Miraç Kandilinin bütün insanlığa rahmet ve bereket, dünyamıza huzur getirmesini Yüce Allah'tan temenni eder, ülkemizin ve tüm İslam aleminin mübarek Miraç Kandili'ni en kalbi duygularımla kutluyorum."

Çınar konuşmasından sonra programdan ayrılırken, etkinliğe katılan bayanlar tarafından Kuran-ı Kerim Tilaveti ve dualar okunup, Miraç Kandilinin önemi üzerine sohbetler yapıldı. - MALATYA