Yetim Çocuklar İçin Anlamlı İftar Sofrası Düzenlendi

Yetim çocuklar için iftar sofrası açtılar

ERZURUM - Erzurum'un Oltu ilçesinde yetim çocuklar için bir iftar programı düzenlendi.

Oltu Kaymakamı Mustafa Çelik, ilçede yaşayan yetim çocuklarla iftar yemeğinde bir araya geldi. Oltu Kaymakamlığı tarafından organize edilen etkinlik, 11 KM Kamacı Tesisleri'nde gerçekleştirildi. İftar yemeğinden önce, Oltu Gençlik Merkezi gönüllüleri, çocuklar için özel bir etkinlik düzenledi. Hacivat-Karagöz, Nasrettin Hoca ve Pamuk Prenses kostümleri giyen gönüllüler, çocuklarla eğlenceli bir vakit geçirdi. Yüz boyama etkinlikleriyle çocukları eğlendiren gönüllüler, müzik eşliğinde neşeli bir atmosfer oluşturdu. Oltu İlçe Müftüsü Veysel Çelebinin Kuran-ı Kerim tilaveti ardından ezan okuması ile birlikte iftarlar açıldı İftar yemeğinin ardından, Oltu Kaymakamı Mustafa Çelik ve Oltu Belediye Başkanı Adem Çelebi, çocuklara bayramlık kıyafet hediye etti. Bu anlamlı etkinlikte, çocukların yüzlerindeki mutluluk ve sevinç, katılımcılara duygusal anlar yaşattı.

İftar yemeğine Oltu Kaymakamı Mustafa Çelik, Oltu Belediye Başkanı Adem Çelebi, Oltu İlçe Emniyet Müdürü Yasin Pala, Oltu İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhami Şahin, Oltu İlçe Müftüsü Veysel Çelebi, Oltu Sosyal Hizmetler Şube Müdürü Hüseyin Yiğit, Oltu Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Sefa Özmen, Oltu AK Parti İlçe Başkanı Burtay Oğuz Yavuz, Oltu MHP İlçe Başkanı Vedat Sağlam ve yetim çocuklar ile aileleri katıldı.

Oltu Kaymakamı Mustafa Çelik, etkinlik sırasında yaptığı konuşmada, yetim çocukların toplumun en değerli bireyleri olduğunu vurgulayarak, onlara yönelik bu tür etkinliklerin devam edeceğini belirtti. Katılımcılar, bu anlamlı organizasyonu takdirle karşıladı.