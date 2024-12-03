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Türkiye Diyanet Vakfı Eskişehir Şubesi, hayırseverlerin yardımıyla yetim çocuklara giysi yardımı yaparken, minikler anneleriyle birlikte mağazadan beğendikleri kıyafet ve ayakkabıları seçti.

Türkiye Diyanet Vakfı Eskişehir Şubesi tarafından düzenlenen yardım etkinliğinde çocuklar, anneleriyle birlikte mağazadan beğendikleri kıyafet ve ayakkabıları seçti. Hamamyolu Caddesi'nde bulunan bir giyim mağazasında çocuklarla buluşan görevliler, miniklerle ilgilendi. 6 ila 12 yaş aralığında bulunan çocuklar, denedikleri kıyafeti ve ayakkabıyı seçti. Görevlilerin yardımıyla kıyafet ve ayakkabıları giyen çocukların mutluluğu göze çarptı. Hayırseverler tarafından yapılan yardımlarla yeni kıyafet ve ayakkabılarına sahip olan çocuklar, görevlilere teşekkür etti. Görevliler ve çocukların arasındaki samimi tablo iç ısıttı.

"Elimizden geldiğince, ellerimiz devamlı üzerlerinde"

Konuyla ilgili konuşan Türkiye Diyanet Vakfı Kadın Kolları Eskişehir Sorumlusu Zeynep Karaaslan, yardımlar hakkında bilgi verdi. Çocukların yüzlerini güldürmenin mutluluk verdiğine değinen Karaaslan, "Burada yetimleri giydirmek için buluştuk. Diyanet Vakfımızla ve Eskişehir Şubemizle birlikte çocuklarımızın yüzlerini güldürdük. Yetimlerimiz bizler için kıymetli; Allah'ın bizlere emaneti. Onlar için 'Unutursan Yetim Kalır' projemizle birlikte çocuklarımızın yüzlerini güldürmeye çalışıyoruz. Onları mutlu etmeye çalışıyoruz. Elimizden geldiğince, ellerimiz devamlı üzerlerinde. Hayır sahiplerimizin aracılığıyla, destekleriyle biz de vesile olarak onlara yardım ediyoruz, onların yüzlerini güldürmeye çalışıyoruz. Çocuklar için de bu çok önemli. Orada kendi denemeleri, renklerini beğenmeleri, üzerlerine giyip denemeleri çok güzel. Onların mutlu olmaları, o mağazadan mutlu olarak ayrılmaları çok güzel. 6 ila 12 yaş arasında çocuklarımız vardı. İçlerinde ilkokula giden çocuklarımız da vardı, okula gitmeyen çocuklarımız da vardı. Hepsini de giydirdik ve mutlu ettik Allah'ın izniyle" dedi. - ESKİŞEHİR