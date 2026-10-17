Yığılca'da arıcılık kayıtları için dört köyde arılı kovan sayımı yapıldı - Son Dakika
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Yığılca'da arıcılık kayıtları için dört köyde arılı kovan sayımı yapıldı

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Yığılca\'da arıcılık kayıtları için dört köyde arılı kovan sayımı yapıldı
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Yığılca'da arıcılık faaliyetlerinin takibi kapsamında arılı kovan sayımları sürüyor; Doğanlar, Asar, İğneler ve Yağcılar köylerinde kovanlar tek tek sayıldı. Çalışmayla bölgedeki arılı kovan varlığının belirlenmesi ve arıcılık kayıtlarının güncellenmesi hedefleniyor.

Düzce'nin Yığılca ilçesinde veteriner hekimler tarafından arılı kovan sayımı gerçekleştirildi. Çalışmayla bölgedeki arıcılık faaliyetlerine ilişkin mevcut durumun belirlenmesi amaçlandı.

Yığılca ilçesinde arıcılık faaliyetlerinin takibi kapsamında arılı kovan sayımları devam ediyor. İlçeye bağlı köylerde gerçekleştirilen çalışmalarla arılı kovanlar tek tek sayılıyor.

Bu kapsamda Doğanlar, Asar, İğneler ve Yağcılar köylerinde sayım çalışmaları gerçekleştirildi.

Yürütülen çalışmalarla bölgedeki arılı kovan varlığının belirlenmesi ve arıcılık faaliyetlerine ilişkin kayıtların güncellenmesi amaçlanıyor.

Kaynak: İHA
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