Yığılca'da tarım personeli üreticilere destek ve kokarca mücadelesini anlattı - Son Dakika
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Yığılca'da tarım personeli üreticilere destek ve kokarca mücadelesini anlattı

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Yığılca\'da tarım personeli üreticilere destek ve kokarca mücadelesini anlattı
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Yığılca İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli, Merkez Kur'an Kursu'nda vatandaşlara tarımsal destek, fındıkta gübreleme ve kahverengi kokarca mücadelesini anlattı. Yetkililer, bu bilgilendirmelerin üreticilerin güncel uygulamaları öğrenmesi için önem taşıdığını belirtti.

Yığılca İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri, Merkez Kur'an Kursu'nda vatandaşlarla bir araya gelerek tarımsal desteklemelerden fındıkta gübrelemeye, kahverengi kokarca ile mücadeleden kırsal kalkınma yatırımlarına kadar birçok konuda bilgilendirme yaptı.

Düzce'nin Yığılca ilçesinde tarımsal üretimin geliştirilmesi ve üreticilerin bilinçlendirilmesi amacıyla bilgilendirme çalışmaları devam ediyor. Yığılca İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri, Yığılca Merkez Kur'an Kursu'nda vatandaşlarla bir araya geldi. Gerçekleştirilen bilgilendirme çalışmasında, üreticilerin tarımsal faaliyetlerini yakından ilgilendiren konular ele alındı.

Programda, Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) döneminde taahhütname ile başvuru işlemleri, tarımsal üretim planlaması ve desteklemeler hakkında bilgi verildi. Ayrıca fındık üretiminde doğru gübreleme uygulamaları, kahverengi kokarca ile mücadele yöntemleri ve kırsal kalkınma yatırımları konusunda vatandaşlar bilgilendirildi.

Yetkililer, üreticilerin güncel uygulamalar ve destekler hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak amacıyla bilgilendirme çalışmalarının önem taşıdığını belirtti.

Kaynak: İHA
YığılcaEkonomiGüncelTarımYerelSon Dakika

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