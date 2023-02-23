Yıkılacak binadaki eşyaları taşıyan hurdacıdan akıl almaz sözler: "Arkadaşlarımız herhangi bir sarsılma olduğunda söylüyor " - Son Dakika
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Yıkılacak binadaki eşyaları taşıyan hurdacıdan akıl almaz sözler: "Arkadaşlarımız herhangi bir sarsılma olduğunda söylüyor "

23.02.2023 09:16

Yıkılacak binadaki eşyaları taşıyan hurdacıdan akıl almaz sözler: "Arkadaşlarımız herhangi bir sarsılma olduğunda söylüyor " Adana'da yıkılacağı için girilmesi yasak olan binada, hurdacılar ev sahibinden satın aldıkları malzemeleri canlarını hiçe sayarak çıkardı.

Yıkılacak binadaki eşyaları taşıyan hurdacıdan akıl almaz sözler: "Arkadaşlarımız herhangi bir sarsılma olduğunda söylüyor "

ADANA - Adana'da yıkılacağı için girilmesi yasak olan binada, hurdacılar ev sahibinden satın aldıkları malzemeleri canlarını hiçe sayarak çıkardı. Hurdacı kendini "Bir şekilde çalışıp ekmek paramızı kazanmak zorundayız. Biz binada çalışırken, aşağıdaki arkadaşlarımız herhangi bir sarsılma olduğunda uyarıda bulunuyorlar." diyerek savundu.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat günü meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki deprem nedeniyle 11 şehirde yüzlerce bina yıkıldı. Adana'da etkili olan depremde şehir merkezinde 11 bina yıkıldı. 418 vatandaşın hayatını kaybettiği Adana'da 148 binaya da ağır hasarlı raporu tutuldu. Acil yıkılacak olan bu binalardan ev sahipleri eşyalarını canlarını hiçe sayarak alıp binanın diğer malzemelerini de hurdacılara sattı. Hurdacılar ise yıkılacak binalara girerek dairelerin plastik pencere çerçevelerini, çelik kapılarını ve demir şebekelerini söküp almaya başladı. Her an yıkılacak binalara canlarını hiçe sayarak giren hurdacı Çetin Kaya depremde 10 gün boyunca çalışmadıklarını ancak eve ekmek götürmek zorunda olduklarını söyleyerek, "Burası ağır hasarlı ancak çalışma yapıyoruz. Depremin ilk gününden itibaren bizlerde aynı acıyı yaşadık ve çalışamadık. Ama bir şekilde çalışıp ekmek paramızı kazanmak zorundayız. Biz binada çalışırken, aşağıdaki arkadaşlarımız herhangi bir sarsılma olduğunda uyarıda bulunuyorlar. Apartman sakinlerinin rızalarıyla para karşılığında anlaşıp alıyoruz. Buradan pencere, demirler ve çelik kapıları alıyoruz. Deprem kaçınılmaz bir şey Allah'ın emri olacağı varsa olur. Buradan bir araç geçse ve titretse yine yıkılabilir. Biz bu işi yaparken canımızı tehlikeye atıyoruz ancak evdeki çocukları nasıl geçindirebiliriz diye düşünüyoruz. Burada çalışırken yıkılırsa diyecek bir şey yok. Takdiri ilahi yani sözün bittiği yer" dedi.

Hurdacıların eşyaları indirmesi dron ile de görüntülendi.

Kaynak: İHA
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Kahramanmaraş, Deprem, Adana, Yerel, Güncel, Son Dakika

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