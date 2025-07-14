Yılan Isırdı, Çiftçi Hastaneye Kaldırıldı

Adıyaman'da, tütün sulaması yaptığı sırada yılan tarafından ısırılan çiftçi hastaneye kaldırıldı.

Adıyaman merkeze bağlı Çemberlitaş Köyünde tarlada tütün sulaması yapan Zeynal Altun (41), yılan tarafından ısırıldı. Yılanın ısırdığı çiftçi fenalaştı. Yakınları tarafından sağlık ekiplerine durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Zeynal Altun, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Zeynal Altun'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - ADIYAMAN