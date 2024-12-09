Yılancı Osman Sırtında Ayran Satıyor - Son Dakika
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Yerel

Yılancı Osman Sırtında Ayran Satıyor

Yılancı Osman Sırtında Ayran Satıyor

Adana'da tezgahına el konulan Yılancı Osman, ayranı sırtında taşıyarak satış yapmaya devam ediyor.

09.12.2024 10:50
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Adana'da otogarda seyyar tezgahta ayran satan ve "Yılancı Osman" olarak bilinen şahıs, tezgahına el konulduğu için ayranı sırtında taşıdığı kova ile satıyor.

Otogarda seyyar tezgahta ayran satan ve yanında sürekli yılan beslediği için "Yılancı Osman" olarak bilinen Osman Aslan'ın (64) tezgahına 5 Aralık akşamı zabıta ekipleri el koydu. Yılancı Osman tezgahını vermemek için dirense de ekipler güç kullanarak tezgahını aldı. Bu anlar da vatandaşlar tarafından anbean cep telefonu ile görüntülendi. Tezgahına el konulan Aslan, ayran satmaktan vazgeçmeyerek yine otogarda satışa başladı. Ayran kovası Yılancı Osman'ın sırtında olduğu için ayran isteyenlere Ferit Arslan yardımcı oldu.

1972 yılından bu yana Adana Otogarı'nda ayran sattığını söyleyen Osman Aslan, "Bu otogarda 1 sene içerisinde 8 defa tezgahıma el konuldu. Bazı kişilere işgaliye vermişler ama bana verilmiyor. Bu saatten sonra sokaklara çıkıp uyuşturucu mu satayım. Herkese eşit davranılsın. ya kimseyi içeri bırakmasınlar ya da bana da izin versinler. En azından evimin ekmek parasını kazanayım. Arkadaşlarım arayıp ayranın var mı diye soruyorlar, yok diyorum. Mecbur kaldım ve ayran yaptım. Bu şekilde perondaki arkadaşlara dağıttım. Benim adım Yılancı Osman, bana işgaliye versinler çiğ köfte ve ayranı 50 liraya dağıtacağım. Ben çocukluğumdan beri yılanları çok seviyorum. İnsanları tanıdıkça yılanları sevmeye başladım" dedi.

Mehmet Büyük isimli bir vatandaş ise, "Görünce şaşırdım, sırtında ayran taşıyordu. 3 gün önce zabıta tezgahını almış. O da çocuklarının rızkı için sırtında ayran satıyor" diye konuştu.

Songül Çiçek de, "O bizi hep şaşırtıyor zaten. Bu yaptığı eylemi geçen gün yaşanan zabıta olayı nedeniyle yaptığını düşünüyorum. Kendince haklı sebepleri vardır" dedi.

Yılancı Osman'ın ayran satmasına yardımcı olan Ferit Arslan ise, "Osman abiye bugün destek vermeye geldim. Kendi halinde iyi bir insan" şeklinde konuştu - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yılancı Osman Sırtında Ayran Satıyor - Son Dakika

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