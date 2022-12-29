Yılbaşı mesajı yerine "kansersiniz" mesajı attı - Son Dakika
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Yılbaşı mesajı yerine "kansersiniz" mesajı attı

29.12.2022 17:07
Yılbaşı mesajı yerine "kansersiniz" mesajı attı

İngiltere'de özel bir hastanede çalışan doktor, hastalarına yeni yıl mesajı göndermek isterken toplu olarak "kansersiniz" mesajını gönderdi.

İngiltere'de özel bir hastanede çalışan doktor, hastalarına yeni yıl mesajı göndermek isterken toplu olarak "kansersiniz" mesajını gönderdi.

İngiltere'de özel bir hastanede çalışan doktor, hastalarına toplu olarak yeni yıl mesajı göndermek istedi. Doktorun yeni yıl mesajı yerine hastalarına "Teşhis: Metastaz yapmış agresif akciğer kanseri" yazılı mesajı atması üzerine hastalar panik halinde hastaneye koştu. Hastalara kanser mesajının ardından yaklaşık bir saat sonra yeni yıl mesajının atılması üzerine yanlışlık yapıldığı ortaya çıktı. Hastalardan biri, "Doktorlara pek sık gitmiyorum, sonra birdenbire kanser oluyorum. Benim bilmediğim bir şey biliyorlar mı diye düşündüm" derken, bir başka hasta ise "Ya bu mesaj birisine yazılmışsa ve sonra onlara bunun bir Noel mesajı olduğu söylense ve sonra tekrar 'hayır, bu aslında senin içindi' denilse ne olur" şeklinde konuştu. - LONDRA

Kaynak: İHA
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England, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yılbaşı mesajı yerine 'kansersiniz' mesajı attı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yılbaşı mesajı yerine "kansersiniz" mesajı attı - Son Dakika
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