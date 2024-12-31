Yılbaşı Öncesi Kaçak Alkol Operasyonu: 9 Litre Gümrük Kaçağı İçki ve 225 Litre Kaçak Alkol Ele Geçirildi - Son Dakika
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Yılbaşı Öncesi Kaçak Alkol Operasyonu: 9 Litre Gümrük Kaçağı İçki ve 225 Litre Kaçak Alkol Ele Geçirildi

Yılbaşı Öncesi Kaçak Alkol Operasyonu: 9 Litre Gümrük Kaçağı İçki ve 225 Litre Kaçak Alkol Ele Geçirildi

Osmaniye merkez ve Kadirli'de düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, gümrük kaçağı alkol ve sahte içkinin piyasaya sürülmesini engellemek amacıyla 9 litre gümrük kaçağı alkollü içecek, 225 litre kaçak alkol ve 58 litre etil alkol ele geçirildi. 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.

31.12.2024 11:29  Güncelleme: 11:32
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OSMANİYE merkez ve Kadirli ilçesinde, yılbaşı öncesi düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, 9 litre gümrük kaçağı alkollü içecek, 225 litre kaçak alkol, 58 litre kaçak alkol yapımında kullanılan etil alkol ve 450 adet kaçak alkol yapımında kullanılan aroma verici kit ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Kadirli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince, yılbaşı öncesi, gümrük kaçağı alkol ve sahte içkinin piyasaya sürülmesini engellemek için çalışma başlatıldı. Bu çerçevede, il merkezinde bulunan 4 farklı adreste yapılan aramada, 9 litre gümrük kaçağı alkollü içecek ele geçirildi. Olayla alakalı şüpheli M.B. gözaltına alındı. Diğer yandan Kadirli İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda ise 45 tekel bayii denetlendi. Kaçak alkol satışı yaptığı tespit edilen A.P., E.C. ve M.G.'nin ikamet ve işyerlerinde yapılan aramalarda, 225 litre kaçak alkol, 58 litre etil alkol, ve 450 adet kaçak alkol yapımında kullanılan aroma verici kit ele geçirilmiştir. Gözaltına alınan şüphelilerden 3'ü adli makamlarca serbest bırakılırken, 1'i tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Haber: İbrahim EMÜL – Kamera: OSMANİYE,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Yerel Yılbaşı Öncesi Kaçak Alkol Operasyonu: 9 Litre Gümrük Kaçağı İçki ve 225 Litre Kaçak Alkol Ele Geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yılbaşı Öncesi Kaçak Alkol Operasyonu: 9 Litre Gümrük Kaçağı İçki ve 225 Litre Kaçak Alkol Ele Geçirildi - Son Dakika
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