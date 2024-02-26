Yıldıray Çınar\'ın anısına Ustalara Saygı Gecesi düzenlendi

Türk halk müziğinin usta ismi Yıldıray Çınar, vefatının 17'nci yılında Büyükçekmece Belediyesi tarafından düzenlenen Ustalara Saygı Gecesi'nde anıldı.
Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'ün sanat danışmanlığını yapmış ve "Çarşamba'yı Sel Aldı" türküsüyle özdeşleşmiş Türk halk müziği ve Türk sinemasının duayen sanatçısı Yıldıray Çınar, vefatının 17'nci yılında Büyükçekmece'de saygıyla yad edildi.
Usta sanatçı Yıldıray Çınar'ın yeğeni Neslinay Çınar şefliğinde Büyükçekmece Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu'nun sahne aldığı Ustalara Saygı Gecesi'ne, sanatçı Bedia Akartürk ve Hüsamettin Subaşı konuk oldu.
Gecenin sonunda bir konuşma yapan Başkan Akgün, şunları söyledi:
"Büyük ustalar Bedi Akartürk, Hüsamettin Subaşı, Şefimiz Neslinay ve Koro, hepinizi gönülden kutluyorum. 1972'li yıllardan itibaren Yıldıray Çınar, büyük usta, benim 9'uncu ağabeyim, büyük ağabeylerimin de 9'uncu kardeşi oldu bizim ailemizde ve Büyükçekmece'de tam 30 sene yaşadı. Ruhu şad olsun. Hüsamettin Subaşı, Türk Halk Müziği'ni kendi yorumuyla ortaya koyup bugüne kadar dimdik ayakta kalan muhteşem sanatçılarımızdan bir tanesi. Her ikinize de biraz hüzünlü ama bu güzel geceyi neşelendirdiğiniz için, onur, şeref konuğumuz olduğunuz için şahsım ve Büyükçekmece ailem adına teşekkür ediyorum. Bu akşam Yıldıray'ı anma gecesi. Türkiye'de Ustalara Saygı Gecesi'ni ilk defa sahneye koyan Büyükçekmece Belediyesi'dir. İlk ve tek olarak Türkiye'de biz bunu yapıyoruz. Kültür Müdürlüğü'müzün en iyi programlarından bir tanesidir. Sürekli devam edecektir. Yıldıray Çınar değerli, kıymetli ağabeyim müthiş bir Atatürkçü'ydü. Benim nasıl bir Atatürkçü olduğumu bilirsiniz. Anlatamayacağım kadar Atatürkçü'ydü. Anlatamayacağım kadar Cumhuriyetçi ve Kuvayı Milliyeci'ydi. Bu kadar Milliyetçi, bu kadar Atatürkçü, Cumhuriyet'in değerini, Atatürk ilke ve inkılaplarını bilen bir büyüğümüz, kıymetli bir dostumuz ve büyük bir Türk Halk Müziği sanatçısıydı. Ruhu şad olsun."
Usta sanatçı Bedia Akartürk de herkese teşekkür ederek, "Çok teşekkür ediyorum. Hem üzüldük hem neşelendik ama ne yapacaksın mukadderat. Hepinize Allah Uzun ömür versin. Sağ olun, var olun" dedi.
Son Dakika › Yerel › Yıldıray Çınar'ın anısına Ustalara Saygı Gecesi düzenlendi - Son Dakika
Kızılcık Şerbeti dizisindeki Abdullah rolüyle tanınan Settar Tanrıöğen, geçirdiği beyin kanaması sonucu hastanede tedavi görüyor. Sağlık sorunları nedeniyle diziden ayrılmak zorunda kalan Tanrıöğen'in yerine Ahmet Mümtaz Taylan geçti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılışını yaptığı Sirkeci-Kazlıçeşme hattının açılışında protokol krizi yaşandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan kurdeleyi kesmek için makas beklediği dakikalarda Binali Yıldırım'ın ön sıralardaki yerini vermek istemediği Cumhur İttifakı adayı Murat Kurum'un sinirlendiği ve ikili arasında hafif itişmelerin yaşandığı görüldü.
70 yaşına diren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a doğum gününde evinin önünde bekleyen vatandaşlar sürpriz yaptı. Vatandaşların pastalı sürprizi karşısında aracını durduran Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşların kutlamalarını kabul etti. 'İyi ki doğdun Reis, İyi ki doğdun' pankartı dikkat çekti.
Yalan Dünya dizisindeki rolüyle geniş hayran kitlesine ulaşan ve aynı zamanda solisti olduğu Büyük Ev Ablukada ile konserler veren Bartu Küçükçağlayan, bir kez daha sahneye mini etekle çıktı. Küçükçağlayan sahnede mini eteğiyle hem şarkı söyledi hem de dakikalarca dans etti.
Daha önce Arda Güler'le birlikte çektiği "Çay var mı çay?" videosuyla tanınan, Real Madrid taraftarı Rus fenomen Svetlena Alekseeva, Arda Güler'in doğum gününe denk gelen Sevilla maçında tribünde yerini aldı. Ancak 19 yaşındaki Güler, maçta süre alamadı. Güler'in forma giyemediği maç sonrası Alekseeva, Güler'e özel bir paylaşım yaptı. Maçı tribünden izleyen Alekseeva, Arda Güler'in oyuna girememesinden üzüntü duyduğunu belirtti.
8 istasyondan oluşan Kazlıçeşme Sirkeci raylı sistem hattı, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla açıldı. Seyahat süresinin 20 dakika olacağı hat, 15 gün ücretsiz olacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sirkeci- Kazlıçeşme Raylı Sistem ve Yaya Odaklı Yeni Nesil Ulaşım Projesi'nin açılış töreninde konuştu. Törene davet edilip edilmediği hafta boyunca çeşitli tartışmalara konu olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik dikkat çeken sözler sarf eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "5 yıl boşa geçti. Murat Kurum kardeşimizin şehrin emanetini devralmasıyla projelerimiz daha da hızlanacak. Şu anda İstanbul'da bulunan bu zat veya zevat böyle bir imkana sahip değil" dedi.
Acun Ilıcalı'nın daveti üzerine Survivor'a konuk olan Ronaldinho, eğlenceli tavırları ve performansıyla adından söz ettirdi. Survivor'a gelmesi Brezilya basınında da gündem olan Ronaldinho'nun Ilıcalı'dan 150 bin dolar aldığı söylendi.
Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde, Yeşilöz köyü Muhtarı Kadir Y. ile muhtar adayı Erdal Dağıstan arasında çıkan tartışma sonucunda Dağıstan bıçaklanarak hayatını kaybetti. Muhtar Kadir Y. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.
Sizin düşünceleriniz neler ?