Yıldıray Çınar\'ın anısına Ustalara Saygı Gecesi düzenlendi

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Türk halk müziğinin usta ismi Yıldıray Çınar, vefatının 17'nci yılında Büyükçekmece Belediyesi tarafından düzenlenen Ustalara Saygı Gecesi'nde anıldı.

Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'ün sanat danışmanlığını yapmış ve "Çarşamba'yı Sel Aldı" türküsüyle özdeşleşmiş Türk halk müziği ve Türk sinemasının duayen sanatçısı Yıldıray Çınar, vefatının 17'nci yılında Büyükçekmece'de saygıyla yad edildi.

Usta sanatçı Yıldıray Çınar'ın yeğeni Neslinay Çınar şefliğinde Büyükçekmece Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu'nun sahne aldığı Ustalara Saygı Gecesi'ne, sanatçı Bedia Akartürk ve Hüsamettin Subaşı konuk oldu.

Gecenin sonunda bir konuşma yapan Başkan Akgün, şunları söyledi:

"Büyük ustalar Bedi Akartürk, Hüsamettin Subaşı, Şefimiz Neslinay ve Koro, hepinizi gönülden kutluyorum. 1972'li yıllardan itibaren Yıldıray Çınar, büyük usta, benim 9'uncu ağabeyim, büyük ağabeylerimin de 9'uncu kardeşi oldu bizim ailemizde ve Büyükçekmece'de tam 30 sene yaşadı. Ruhu şad olsun. Hüsamettin Subaşı, Türk Halk Müziği'ni kendi yorumuyla ortaya koyup bugüne kadar dimdik ayakta kalan muhteşem sanatçılarımızdan bir tanesi. Her ikinize de biraz hüzünlü ama bu güzel geceyi neşelendirdiğiniz için, onur, şeref konuğumuz olduğunuz için şahsım ve Büyükçekmece ailem adına teşekkür ediyorum. Bu akşam Yıldıray'ı anma gecesi. Türkiye'de Ustalara Saygı Gecesi'ni ilk defa sahneye koyan Büyükçekmece Belediyesi'dir. İlk ve tek olarak Türkiye'de biz bunu yapıyoruz. Kültür Müdürlüğü'müzün en iyi programlarından bir tanesidir. Sürekli devam edecektir. Yıldıray Çınar değerli, kıymetli ağabeyim müthiş bir Atatürkçü'ydü. Benim nasıl bir Atatürkçü olduğumu bilirsiniz. Anlatamayacağım kadar Atatürkçü'ydü. Anlatamayacağım kadar Cumhuriyetçi ve Kuvayı Milliyeci'ydi. Bu kadar Milliyetçi, bu kadar Atatürkçü, Cumhuriyet'in değerini, Atatürk ilke ve inkılaplarını bilen bir büyüğümüz, kıymetli bir dostumuz ve büyük bir Türk Halk Müziği sanatçısıydı. Ruhu şad olsun."

Usta sanatçı Bedia Akartürk de herkese teşekkür ederek, "Çok teşekkür ediyorum. Hem üzüldük hem neşelendik ama ne yapacaksın mukadderat. Hepinize Allah Uzun ömür versin. Sağ olun, var olun" dedi.