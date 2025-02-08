Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Mahalle Ziyaretlerine Devam Ediyor - Son Dakika
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Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Mahalle Ziyaretlerine Devam Ediyor

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Mahalle Ziyaretlerine Devam Ediyor

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Yeşilyayla Mahallesi'nde esnaf ve sakinlerin taleplerini dinledi. Başkan Yılmaz, bölgeye bir halı saha kazandıracaklarını müjdeledi.

08.02.2025 11:01  Güncelleme: 11:03
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Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Yeşilyayla Mahallesi Teyyareci Mehmet Ali Caddesi esnafının ve mahalle sakinlerinin taleplerini dinledi.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, mahalle ziyaretlerine ara vermeden devam ediyor. Saha çalışmaları kapsamında Yeşilyayla Mahallesi Teyyareci Mehmet Ali Caddesi sakinleriyle buluşan Başkan Oktay Yılmaz, vatandaştan gelen talepleri dinleyip notlarını aldı.

Halı saha müjdesi

Mahalle ve esnaf ziyaretlerinin, sorunların yerinde tespiti ve hizmet önceliklerinin belirlenmesi için önemli olduğuna işaret eden Başkan Yılmaz, "Göreve geldiğimiz günden bu yana Yıldırım'ın sorunlarını çözmek ve daha yaşanılabilir bir kent oluşturmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Hizmet üretirken, proje geliştirirken, yatırım yaparken temel referansımız hemşehrilerimiz. Bunun için her hafta, ekip arkadaşlarımızla birlikte mahalle ziyaretleri gerçekleştirerek hemşehrilerimizle, esnafımızla, gençlerimizle buluşuyoruz. İnsanlarımızın talep, beklenti ve önerilerini ilk elden alıyor ve bu çerçevede bir yol haritası belirliyoruz. Mahalle sakinlerimizin taleplerini dinleme imkanı bulduğumuz ziyaretimizde, evlatlarımızın halı saha talebi oldu. Kısa süre içerisinde bölgeye bir halı saha kazandırarak evlatlarımızın hizmetine sunacağız" dedi.

"Temel şiarımız ortak akıl"

Saha ziyaretleri ile mahallelerde yapacakları işlerin yol haritasını çizdiklerini kaydeden

Başkan Oktay Yılmaz, "Yıldırım'da ulaşmadığımız, talebini dinlemediğimiz tek bir insanımız kalmasın diye bizler Yıldırım Belediyesi olarak Yıldırım'ı mahalle mahalle gezip, vatandaşlarımızla buluşuyoruz. Göreve başladığımız ilk günden itibaren ortak aklı kendimize şiar edindik. 'Yıldırım'ı, Yıldırımlılarla birlikte yöneteceğiz' demiştik. Bu sözümüzün gereği mahallelerimizi gezmeye, vatandaşlarımızla buluşmaya ve Yıldırım'ı sahadan yönetmeye devam ediyoruz. Bizim makamımız bir binadan ibaret değil, bizim makamımız Yıldırım'ın caddeleri, sokakları, hemşehrilerimizin yanı" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Mahalle Ziyaretlerine Devam Ediyor - Son Dakika

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