Yıldırım Belediyesi Altın Karınca Ödülleri'nde İki Ödül Aldı - Son Dakika
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Yerel

Yıldırım Belediyesi Altın Karınca Ödülleri'nde İki Ödül Aldı

Yıldırım Belediyesi Altın Karınca Ödülleri\'nde İki Ödül Aldı

Yıldırım Belediyesi, Altın Karınca Ödülleri Yarışması'nda 'Sosyal İnovasyon ve Girişimcilik Merkezi' ve 'Çevre Müfettişleri Projesi' ile iki ödül kazandı. Başkan Oktay Yılmaz, projelerin önemli bir motivasyon kaynağı olduğunu belirtti.

13.12.2024 15:23  Güncelleme: 15:30
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Yerel yönetimlerin örnek projelerinin ödüllendirildiği Altın Karınca Ödülleri Yarışması'nda Yıldırım Belediyesi'nin 2 projesi ödüle layık görüldü.

Bu yıl 10 farklı kategoride 310 projenin başvurusuyla gerçekleştirilen Altın Karınca Ödülleri, sürdürülebilir, dayanıklı ve kapsayıcı kentleşme pratiklerini teşvik eden projeleri ödüllendirdi. Yıldırım Belediyesi'nin 'Sosyal İnovasyon ve Girişimcilik Merkezi' Yerel Kalkınma Kategorisi'nde, 'Çevre Müfettişleri Projesi' ise Yönetişim ve Katılımcılık Kategorisi'nde ödül aldı.

Gerçekleştirdikleri işlerin takdir edilmesinin kendileri için önemli bir motivasyon kaynağı olduğunu belirten Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, projede emeği geçen tüm ekip arkadaşlarının özverili çalışmalarının bu başarıda önemli bir payı olduğunu vurguladı.

Yıldırım'ın gerçek sahibi çocuklar

Yıldırım Belediyesi, doğayı korumak ve çevre konusunda farkındalık oluşturmak için hayata geçirdiği Yıldırım Çevre Müfettişleri Projesi kapsamında verilen çevre ve atık yönetimi eğitiminin ardından 50 gönüllü çocuğu çevre müfettişi olarak tanımlandı. Gerekli kıyafet ve ekipmanın yanı sıra tablet de verilen minik çevre müfettişleri, etraflarında gördükleri olumsuzlukları ve çevre önerilerini bu tablette bulunan uygulama üzerinden belediyeye iletiyorlar.

Yıldırım Çevre Müfettişleri Projesi ile çevresinde gelişen olaylara duyarlı ve bilinçli yaklaşan geleceğin yöneticisi çocuklara, bugünden; çevreyi koruma ve geliştirmeye yönelik sorumluluk yükleyerek onların çözüme katılımlarını sağladıklarını ifade eden Başkan Oktay Yılmaz, "Bu doğrultuda kurduğumuz yazılım sistemi paylaşımları ve belediyemizin meclis salonunda gerçekleştirdiğimiz çevre dostu çocuk meclisi ile evlatlarımızın karar alma süreçlerine katılımını sağladık. Çocukların çevre konusunda ön planda olduğu ve büyüklerine örnek olacakları Çevre Müfettişleri Projesi ile çevre duyarlılığı konusunda farkındalığın arttırıldığı çocuk dostu bir Yıldırım için çalışıyoruz" dedi.

Eğitim, girişimcilik ve istihdam

Vatandaşların kalifiye iş gücüne katılımını artırmayı ve istihdamda verimliliği yükseltmeyi amaçladıkları Yıldırım Sosyal İnovasyon ve Girişimcilik Merkezi ile iş gücüne katılmak isteyen bireylerin istihdam süreçlerini bütüncül bir yaklaşımla ele aldıklarını ifade eden Başkan Oktay Yılmaz, her aşamada gerekli destekleri sağladıklarını ifade etti.

Proje kapsamında 5 yılda 11 bin 821 kursiyere mesleki ve teknik eğitim verildiğini, 13 adet kadın kooperatifi kurulmasına öncülük ettiklerini ve 6 bin 500 vatandaşı istihdama kazandırdıklarını aktaran Başkan Yılmaz, "Merkezde, her birey için özel bir destek planı oluşturarak hemşehrilerimizin mesleki yeterlilik kazanmaları ve uygun iş alanlarına yönlendirilmelerini sağlıyoruz. Merkezde ayrıca dezavantajlı bireylerin işe uyum süreçlerini kolaylaştıran destekli istihdam programının yanı sıra ulusal ve uluslararası projeler kapsamında sağlanan fonlarla, başvuru yapan vatandaşlarımıza çeşitli destekler sunuyoruz. İşverenlerin taleplerine yönelik toplu iş görüşmeleri düzenliyor ve sektörel ihtiyaçlara uygun mesleki ve teknik kurslar açıyoruz. Girişimci olmak isteyen kadınları ise, kadın kooperatifleri aracılığıyla istihdama kazandırıyor ve eğitimlerle desteklenerek kendi işlerini kurmalarını teşvik ediyoruz" sözlerini kaydetti. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yıldırım Belediyesi Altın Karınca Ödülleri'nde İki Ödül Aldı - Son Dakika

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