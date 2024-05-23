Yıldırım Belediyesi İlçe Sakinlerine 50 Bin Fide Dağıttı - Son Dakika
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Yerel

Yıldırım Belediyesi İlçe Sakinlerine 50 Bin Fide Dağıttı

Yıldırım Belediyesi İlçe Sakinlerine 50 Bin Fide Dağıttı

Yıldırım Belediyesi, tarımsal üretimi arttırmak ve sağlıklı gıdaya ulaşmayı teşvik etmek amacıyla ilçe sakinlerine 50 bin fide dağıttı. Dağıtılan fideler arasında çilek, domates, süs biberi ve salatalık bulunuyor.

23.05.2024 14:01  Güncelleme: 14:03
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Yıldırım Belediyesi tarımsal üretim ve sağlıklı gıdaya ulaşma konularında farkındalık oluşturmak için ilçe sakinlerine 50 bin fide dağıttı.

Yıldırım Belediyesi, tarımsal üretimin arttırılması ve sağlıklı gıdaya ulaşma konusunda farkındalık oluşturmak için vatandaşlara sebze ve meyve fideleri dağıttı. Park Bahçeler Müdürlüğü serasında yetiştirilen 50 bin çilek, domates, süs biberi ve salatalıkfidelerinin Ahmet Taner Kışlalı Meydanı'nda kurulan stantlarda dağıtımı gerçekleştirildi.

Yıldırım'da sanayi yatırımlarıyla tarımsal faaliyetlerin birlikte yürütüldüğünü hatırlatan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Dünyamızın bugün geldiği noktada en fazla konuşulan konuların başında tarımsal üretim ve gıda güvenliği geliyor. Kısa süre içerisinde tarımsal faaliyetler ülkeler için stratejik öneme sahip olacak. Biz de bu konuda farkındalık oluşturmak, hemşehrilerimizi bu yönde teşvik etmek için 50 bin fide dağıtımı gerçekleştiriyoruz" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yıldırım Belediyesi İlçe Sakinlerine 50 Bin Fide Dağıttı - Son Dakika

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