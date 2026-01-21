Fetih sanatla anlatılacak - Son Dakika
21.01.2026 14:15  Güncelleme: 14:16
Yıldırım Belediyesi, Bursa'nın fethinin 700. yıl dönümü kapsamında 'Maddi ve Manevi Yönleriyle Bursa'nın Fethi Minyatür Yarışması' düzenliyor. Yarışmaya başvurular devam ediyor ve ödül töreni 6 Nisan 2026'da gerçekleştirilecek.

Yıldırım Belediyesi, "Beylikten Cihan Devleti'ne" temasıyla başlattığı 2025-2026 Kültür Sanat Sezonu kapsamında, Bursa'nın fethini tarihi, kültürel, sanatsal ve felsefi yönleriyle ele almaya devam ediyor. Bursa'nın fethinin 700'üncü yıl dönümü nedeniyle Kültür Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Maddi ve Manevi Yönleriyle Bursa'nın Fethi Minyatür Yarışması"na başvurular sürüyor.

Yarışmaya başvurular, Yıldırım Belediyesi'nin resmi internet sitesi üzerinden yapılabilecek. Son eser teslim tarihinin 13 Mart olduğu yarışmada; birinciye 80 bin TL, ikinciye 60 bin TL, üçüncüye ise 40 bin TL ödül verilecek. Yarışmanın ödül töreni, Bursa'nın fethinin 700'üncü yıl dönümü olan 6 Nisan 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.

"Tarihimize sahip çıkıyoruz"

Tüm sanatseverleri "Maddi ve Manevi Yönleriyle Bursa'nın Fethi Minyatür Yarışması"na katılmaya davet eden Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

"Bursa'nın fethi, yalnızca bir şehrin değil, bir medeniyetin kapılarının açılması anlamına gelir. Bu büyük zaferin 700'üncü yıl dönümünü sanat ve edebiyatla yaşatmak istiyoruz. Yarışmalarımız aracılığıyla hem tarihimize sahip çıkıyor hem de gelecek nesillere ilham kaynağı olacak eserlerin ortaya çıkmasını hedefliyoruz." - BURSA

Kaynak: İHA

