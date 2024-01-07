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Yıldırım Belediyesi'nin düzenlediği 'Küçük Prens' çocuk tiyatrosu miniklerden tam not aldı - Son Dakika
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Yıldırım Belediyesi'nin düzenlediği 'Küçük Prens' çocuk tiyatrosu miniklerden tam not aldı

Yıldırım Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Küçük Prens' adlı çocuk oyunu, Adile Naşit Tiyatrosu'nda yüzlerce minik tarafından büyük ilgi gördü. Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, çocukların kültürel gelişimine katkıda bulunmak amacıyla bu tür etkinliklerin düzenleneceğini belirtti.

Yıldırım Belediyesi\'nin düzenlediği \'Küçük Prens\' çocuk tiyatrosu miniklerden tam not aldı
07.01.2024 - 13:18,
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Yıldırım Belediyesi'nin düzenlediği 'Küçük Prens' çocuk tiyatrosu, Yıldırımlı miniklerden tam not aldı.

Yıldırım Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından hazırlanan 'Küçük Prens' adlı çocuk oyunu, Adile Naşit Tiyatrosu'nda yüzlerce miniği ağırladı. Çocukları zaman zaman kahkahaya boğan gösteri seyircilerden büyük alkış topladı. Yıldırım'da sanatla tanışmayan çocuğun kalmayacağının altını çizen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Çocukların kültürel gelişimlerine katkıda bulunmak ve hayal dünyalarını zenginleştirmek amacıyla onlara özel kültürel etkinlikler düzenliyoruz. Miniklerimize tiyatro sevgisini aşılamak için çocuk oyunlarıyla buluşturuyoruz. Adile Naşit Çocuk Tiyatrosu'nda düzenlediğimiz oyuna yüzlerce miniğimiz katıldı ve birbirinden eğlenceli anlar yaşadılar. Yıldırım'ın geleceği olan çocuklarımız için çalışmayı sürdüreceğiz" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Yıldırım Belediyesi'nin düzenlediği 'Küçük Prens' çocuk tiyatrosu miniklerden tam not aldı - Son Dakika
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