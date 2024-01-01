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Yıldırım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, kanser hastası çocuklara sevgi dolu hediyeler verdi - Son Dakika
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Yıldırım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, kanser hastası çocuklara sevgi dolu hediyeler verdi

Yıldırım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Halkla İlişkiler Alanı öğrencileri, öğretmenleri ile birlikte 'Yeni yıl sana ne getirsin' kampanyası çerçevesinde kanser hastası çocuklara sevgi dolu hediyeler verdi. Okulun tüm öğretmenleri tarafından yeni yıl hediyeleri alınan çocuklara, ayrıca farklı hastalıklara sahip oyun çağı çocuklarına da oyuncaklar alındı. Kampanya süresince toplanan hediyeler, Halkla İlişkiler alanı öğretmen ve öğrencileri tarafından çocuklara teslim edildi.

Yıldırım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, kanser hastası çocuklara sevgi dolu hediyeler verdi
01.01.2024 - 12:48,
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Yıldırım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Halkla İlişkiler Alanı öğrencileri, öğretmenleri ile birlikte "Yeni yıl sana ne getirsin" kampanyası çerçevesinde kanser hastası çocuklara sevgi dolu hediyeler verdi.

Yıldırım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Halkla İlişkiler alanı, "Yeni yıl sana ne getirsin" adlı bir proje düzenledi. Bu anlamlı proje çerçevesinde Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Onkoloji Bölümünde tedavi gören çocukların yeni yıldan dilekleri topladı ve onlara küçük hediyeler hazırlandı.

Tedavi süreci devam eden kanser hastası çocuklara okulun tüm öğretmenleri tarafından yeni yıl hediyeleri alındı. Bununla beraber farklı hastalıklara sahip oyun çağı çocuklarına da oyuncaklar alındı. Kampanya süresince toplanan hediyeler bizzat Halkla İlişkiler alanı öğretmen ve öğrencileri tarafından çocuklara teslim edildi.

Proje hakkında konuşan kampanya koordinatör öğretmenleri Alim Ataş ve Ayşenur Aksu Gürsoy, "Bu proje ile ulaştığımız çocukların sevgi dolu bakışları ve hediyelerin dağılma esnasındaki mutlulukları tüm çalışmanın mahsulünü verdiğini bize gösterdi. Onlarla geçirdiğimiz vakit, unutulmazdı. Küçücük bedenleri ile kendilerinden büyük bir hastalıkla savaşıyorlar ama asla pes etmiyorlar. Hepsi ümitli, hayat dolu, her bir çocuğumuza şifa diliyoruz" şeklinde konuştu.

Sosyal sorumluluk projelerini değerli bulan Yıldırım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Ömer Yılmaz, "Günümüzde sosyal sorumluluk projeleri daha değerli hale gelmektedir. Bu anlamda birçok konuda faydalı çalışmalar yapılmakta biz kurum olarak bu hayata değer katan projelere her türlü desteği vermekteyiz. Okulumuz Halkla İlişkiler alanı toplumsal duyarlılığı artırmayı amaç edinen bu proje ile çok sayıda kanser hastası çocuğun yüzünü güldürmeyi başardı. Böyle anlamlı bir projeyi okulumuza kazandırdığı için alanımız öğretmen ve öğrencilerine teşekkür ediyorum. Ayrıca projenin başından sonuna kadar tüm süreçlerinde desteğini esirmeyen Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalite ve Destek Hizmetleri Müdürlüğüne de teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı. - BURSA

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Yıldırım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, kanser hastası çocuklara sevgi dolu hediyeler verdi - Son Dakika


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