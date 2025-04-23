Yıldırımlı Minikler 23 Nisan’da Başkanlık Koltuğuna Oturdu

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla başkanlık koltuğuna Yıldırımlı minikler oturdu.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Bilsoy Anaokulu'nda eğitim gören öğrencileri makamında ağırladı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen ve geleneksel hale gelen, çocukların temsili olarak yönetici koltuğuna oturmaları töreninde, kısa sürede olsa Yıldırım Belediye Başkanlığı koltuğunu emanet alan çocuklar, istek ve temennilerini Başkan Oktay Yılmaz'a ilettiler.

Ziyaretin sonunda Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, çocuklara çeşitli hediyeler verirken hatıra fotoğrafı çektirdi. Atatürk'ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Yıldırımlı miniklerle buluşmaktan memnuniyet duyduğunu belirten Başkan Oktay Yılmaz, "Yarının büyükleri ve yöneticileri olacak yavrularımız, ülkemizi daha güzel günlere taşıyacaklar. Tüm dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum" dedi. - BURSA