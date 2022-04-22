Yılmaz: "Amacımız daha kalıcı çözümler üretmek" - Son Dakika

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, düzenledikleri istişare toplantıları ile ilçe sakinlerinin istek ve taleplerini yerine getirmeye çalıştıklarını belirterek, "Amacımız daha kalıcı çözümler üretmek" dedi.

Yılmaz, Kerimler ve Çamlıdere mahallesinde bir araya geldiği mahalle sakinleri ile sohbet edip, görüş ve taleplerini dinledi. Yılmaz, ilçenin 67 mahallesinde çalışmaların tüm hızıyla sürdüğünü ve her mahalleye eşit hizmet götürme çabası içerisinde olduklarını söyledi.

Mahalle sakinlerine yapılan ve önümüzdeki süreçte yapılacak çalışmaları da anlatan Başkan Yılmaz; "İhtiyaçları yerinde tespit etmek ve daha kalıcı çözümler üretmek amacıyla mahalle ziyaretlerimize önem veriyoruz. Düzenlediğimiz istişare toplantıları ile hemşehrilerimizi dinleyerek istek ve taleplerini yerine getirmeye çalışıyoruz. Bizleri ilgiyle karşılayan hemşehrilerimize teşekkür ederiz. Amacımız daha kalıcı çözümler üretmek" diye konuştu.

Mahallelerine gerçekleştirdiği ziyaretten dolayı duydukları memnuniyeti dile getiren mahalle sakinleri ise Başkan Yılmaz'ın göreve geldiği günden beri büyük bir titizlikle çalışmaları takip ettiğini ve tüm ihtiyaçların kısa zamanda çözüldüğünü ifade ettiler. - MERSİN