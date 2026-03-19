Yılmaz, belediye çalışanlarıyla bayramlaştı

19.03.2026 14:31  Güncelleme: 14:32
Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Ramazan Bayramı dolayısıyla belediye personeliyle bir araya gelerek bayramlaştı.

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Ramazan Bayramı dolayısıyla belediye personeliyle bir araya gelerek bayramlaştı. Belediye hizmet binasında gerçekleştirilen bayramlaşma programında, Yılmaz tüm personelle tek tek tokalaşarak bayramlarını kutladı.

Samimi bir atmosferde geçen programda birlik ve beraberlik mesajları veren Yılmaz, belediye çalışanlarının özverili çalışmalarına dikkat çekti. Göreve geldikleri günden bu yana Şehitkamil'e en iyi hizmeti sunmak için gece gündüz demeden çalışan tüm personele teşekkür eden Yılmaz, "Sizlerin emeği ve gayretiyle ilçemizde önemli işlere imza atıyoruz. Bu başarı hepimizin ortak eseridir" dedi.

Bayramların dayanışma, kardeşlik ve paylaşma duygularının en yoğun şekilde yaşandığı özel günler olduğunu vurgulayan Yılmaz, personelin aileleriyle birlikte sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir bayram geçirmesi temennisinde bulundu. Yılmaz, "Bayramlar, gönüllerin birleştiği, kırgınlıkların sona erdiği, sevgi ve saygının arttığı müstesna zamanlardır. Bu güzel günlerin hepimize moral ve güç vermesini diliyorum" ifadelerini kullandı.

Belediye personeliyle sohbet ederek onların talep ve düşüncelerini de dinleyen Yılmaz, kurum içindeki dayanışma ruhunun önemine değindi. Çalışanların motivasyonunun, verilen hizmetin kalitesine doğrudan yansıdığını belirten Yılmaz, Şehitkamil halkına en iyi hizmeti sunma noktasında birlik içinde çalışmaya devam edeceklerini söyledi. - GAZİANTEP

Pezeşkiyan, İstihbarat Bakanının öldüğünü doğruladı Pezeşkiyan, İstihbarat Bakanının öldüğünü doğruladı
Marco Asensio’ya milli takım müjdesi Marco Asensio'ya milli takım müjdesi
“Neden Türk Milli Takımı’nı seçtin“ sorusuna Kenan’dan olay yanıt "Neden Türk Milli Takımı'nı seçtin?" sorusuna Kenan'dan olay yanıt
6 milyon euroya gelmişti Sergen Yalçın biletini kesti 6 milyon euroya gelmişti! Sergen Yalçın biletini kesti
Kuruyan betonda mahsur kalan ’Paris’, 7 saat sonra özgürlüğüne kavuştu Kuruyan betonda mahsur kalan 'Paris', 7 saat sonra özgürlüğüne kavuştu
Trump’ın NATO ısrarı geçmiyor: İran’da bu konuda adım atın Trump'ın NATO ısrarı geçmiyor: İran'da bu konuda adım atın

14:40
ABD’nin kalbinde gizemli İHA alarmı: İki bakanın üzerinde süzüldüler
ABD'nin kalbinde gizemli İHA alarmı: İki bakanın üzerinde süzüldüler
14:03
İran’dan ABD ve İsrail’e: Kara saldırısına yüzde yüz hazırız, sizi bu topraklara gömeceğiz
İran'dan ABD ve İsrail'e: Kara saldırısına yüzde yüz hazırız, sizi bu topraklara gömeceğiz
13:49
ABD’den İran’ın hedef tahtasına oturttuğu ülkedeki vatandaşlarına çağrı: Oradan ayrılın
ABD'den İran'ın hedef tahtasına oturttuğu ülkedeki vatandaşlarına çağrı: Oradan ayrılın
13:24
Tülin Şahin’den üzen haber ’’Aynı gerçekle ben de karşılaştım’’ diyerek duyurdu
Tülin Şahin'den üzen haber! ''Aynı gerçekle ben de karşılaştım'' diyerek duyurdu
13:22
Otomotiv devi Türkiye’de kapış kapış satılan modelin üretimini durdurdu
Otomotiv devi Türkiye'de kapış kapış satılan modelin üretimini durdurdu
13:06
İran’dan Hürmüz Boğazı için yeni hamle
İran'dan Hürmüz Boğazı için yeni hamle
Advertisement
