Yılmaz, belediye çalışanlarıyla bayramlaştı

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Ramazan Bayramı dolayısıyla belediye personeliyle bir araya gelerek bayramlaştı. Belediye hizmet binasında gerçekleştirilen bayramlaşma programında, Yılmaz tüm personelle tek tek tokalaşarak bayramlarını kutladı.

Samimi bir atmosferde geçen programda birlik ve beraberlik mesajları veren Yılmaz, belediye çalışanlarının özverili çalışmalarına dikkat çekti. Göreve geldikleri günden bu yana Şehitkamil'e en iyi hizmeti sunmak için gece gündüz demeden çalışan tüm personele teşekkür eden Yılmaz, "Sizlerin emeği ve gayretiyle ilçemizde önemli işlere imza atıyoruz. Bu başarı hepimizin ortak eseridir" dedi.

Bayramların dayanışma, kardeşlik ve paylaşma duygularının en yoğun şekilde yaşandığı özel günler olduğunu vurgulayan Yılmaz, personelin aileleriyle birlikte sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir bayram geçirmesi temennisinde bulundu. Yılmaz, "Bayramlar, gönüllerin birleştiği, kırgınlıkların sona erdiği, sevgi ve saygının arttığı müstesna zamanlardır. Bu güzel günlerin hepimize moral ve güç vermesini diliyorum" ifadelerini kullandı.

Belediye personeliyle sohbet ederek onların talep ve düşüncelerini de dinleyen Yılmaz, kurum içindeki dayanışma ruhunun önemine değindi. Çalışanların motivasyonunun, verilen hizmetin kalitesine doğrudan yansıdığını belirten Yılmaz, Şehitkamil halkına en iyi hizmeti sunma noktasında birlik içinde çalışmaya devam edeceklerini söyledi. - GAZİANTEP