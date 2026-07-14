Başkan Yılmaz: 15 Temmuz bir kahramanlık destanıdır - Son Dakika
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Başkan Yılmaz: 15 Temmuz bir kahramanlık destanıdır

Başkan Yılmaz: 15 Temmuz bir kahramanlık destanıdır
14.07.2026 13:34  Güncelleme: 13:36
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Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajında, milletin darbe girişimine karşı destansı direnişini unutmayacağını belirterek, şehit ve gazileri minnetle andı.

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, Türk milletinin hain darbe girişimine karşı gösterdiği destansı direnişin asla unutulmayacağını belirterek, 15 Temmuz'un bağımsızlık ve demokrasi uğruna yazılmış büyük bir kahramanlık destanı olduğunu ifade etti.

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Yılmaz, "15 Temmuz 2016 gecesi, aziz milletimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, ülkemizi hedef alan hain darbe girişimine karşı tek yürek olmuş, canı pahasına demokrasiye, milli iradeye ve bağımsızlığına sahip çıkmıştır. O gece sokaklara çıkan milyonlarca vatandaşımız, tanklara ve silahlara karşı yalnızca inancı, cesareti ve vatan sevgisiyle durmuş; tüm dünyaya millet iradesinin üzerinde hiçbir gücün olamayacağını göstermiştir" ifadelerini kullandı.

15 Temmuz'un, sadece darbe girişiminin engellendiği bir tarih olmadığını ifade eden Yılmaz, mesajında şunları kaydetti: "Aynı zamanda milletimizin birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhunu en güçlü şekilde ortaya koyduğu, bağımsızlığına ve geleceğine sahip çıktığı tarihi bir dönüm noktasıdır. Aziz milletimiz, tarih boyunca olduğu gibi o gece de devletine, bayrağına ve vatanına sahip çıkarak unutulmaz bir destan yazmıştır. Bu destanın en büyük kahramanları, hiç şüphesiz şehitlerimiz ve gazilerimizdir. Vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyor; kahraman gazilerimize sağlıklı ve huzurlu ömürler diliyorum. Onların ortaya koyduğu fedakarlık, gelecek nesillerimiz için daima ilham kaynağı olacaktır. Bizlere düşen en önemli görev ise 15 Temmuz ruhunu yaşatmak, milli birlik ve beraberliğimizi her zaman güçlü tutmak, demokrasimize ve milli iradeye kararlılıkla sahip çıkmaktır. Çocuklarımıza ve gençlerimize bu kutlu direnişin anlamını doğru şekilde anlatmalı, vatan sevgisini ve demokrasi bilincini gelecek nesillere aktarmalıyız. Şehitkamil Belediyesi olarak bizler de birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularını güçlendiren çalışmalarımızı sürdürmeye, milletimizin ortak değerlerine sahip çıkmaya devam edeceğiz. Çünkü biliyoruz ki güçlü Türkiye'nin temeli, güçlü bir milli birlik ve beraberlikten geçmektedir. Bu duygu ve düşüncelerle, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün yıl dönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatan uğruna can veren tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Rabbim ülkemize bir daha böyle acılar yaşatmasın. Milletimizin birliğini, beraberliğini ve devletimizin bekasını daim eylesin." - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Başkan Yılmaz: 15 Temmuz bir kahramanlık destanıdır - Son Dakika

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