Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı - Son Dakika
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Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz\'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102. yıldönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

29.08.2024 15:39  Güncelleme: 15:41
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Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102. yıldönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Yılmaz, 30 Ağustos Zaferi'nin sadece askeri bir zafer olmadığını Türk milletinin azim ve kararlılığının bir kez daha zorluklar karşısında gösterdiği direncin bir yansıması olduğunu belirtti.

Yılmaz, mesajında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün başkomutanlığında kazanılan 30 Ağustos Zaferi'nin Türk milletinin özgürlük ve bağımsızlık uğruna verdiği eşi benzeri bulunmayan mücadelenin en etkileyici simgelerinden biri olduğunu ifade etti. Yılmaz, mesajında, "Milletimizin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin simgesi olan bu büyük zafer, ülkemizin hayatını değiştiren bir dönüm noktasıdır. 26 Ağustos 1922'de başlayan ve 30 Ağustos 1922 gününe kadar beş gün beş gece devam eden Büyük Taarruz, Türk ordusunun kesin zaferi ile sonuçlanmıştır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının büyük fedakarlık ve kahramanlıkları sayesinde elde edilen bu zafer, Türk milletinin birlik ve beraberlik içinde neler başarabileceğinin en güzel örneğidir. Bu anlamda 30 Ağustos zulme, işgale, esarete, teslimiyete karşı Türk milletinin topyekun haykırışı, birlik ve beraberliğimizin önünde hiçbir gücün duramayacağının ispatı olmuştur. Özgürlük ve bağımsızlık yolundaki inanç, irade ve kararlılığın göstergesi ve Cumhuriyetimizin kuruluşuna giden yolun mihenk taşıdır. Bu duygularla 30 Ağustos Zaferi'ni hiçbir zaman unutmayacak, bize miras kalan değerlerini geleceğe taşımaya devam edeceğiz. 30 Ağustos Zaferi'nin mimarı başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, aziz milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum" ifadelerine yer verdi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Umut Yılmaz, Şehitkamil, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı - Son Dakika
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