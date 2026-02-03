Yılmaz'dan Aktoprak, Yığınlı ve Kızıkhamurkesen mahallelerinde projeleri yerinde inceledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Yılmaz'dan Aktoprak, Yığınlı ve Kızıkhamurkesen mahallelerinde projeleri yerinde inceledi

Yılmaz\'dan Aktoprak, Yığınlı ve Kızıkhamurkesen mahallelerinde projeleri yerinde inceledi
03.02.2026 14:00  Güncelleme: 14:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, ilçe genelinde sürdürülen hizmet ve yatırımları yerinde incelemeye devam ediyor.

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, ilçe genelinde sürdürülen hizmet ve yatırımları yerinde incelemeye devam ediyor. Aktoprak, Yığınlı ve Kızıkhamurkesen Mahallelerini ziyaret eden Yılmaz, tamamlanan projeleri tek tek inceleyerek yetkililerden bilgi aldı, vatandaşlarla bir araya gelerek planlanan çalışmalar hakkında istişarelerde bulundu.

Mahalle ziyaretleri sırasında hemşehrileriyle samimi sohbetler gerçekleştiren Başkan Yılmaz'a AK Parti Şehitkamil İlçe Başkanı İsmail Güler, meclis üyeleri ve birim amirleri de eşlik etti. İlçenin her noktasında ihtiyaçlara göre hizmet üretmeye devam ettiklerini vurgulayan Yılmaz, Şehitkamil'in geleceğini ortak akılla inşa ettiklerini ifade etti.

Her mahalleye eşit hizmet

Tamamlanan projelerin mahalle yaşamına kattığı değerin altını çizen Yılmaz, planlanan yatırımların da kısa süre içerisinde hayata geçirileceğini belirtti. Altyapıdan üstyapıya, sosyal alanlardan yaşam kalitesini artıracak projelere kadar geniş bir yelpazede çalışmalar yürüttüklerini dile getiren Yılmaz, Şehitkamil'in her mahallesine eşit hizmet anlayışıyla yaklaştıklarını söyledi.

"Şehitkamil için durmadan çalışmaya devam edeceğiz"

Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılanan Yılmaz, Şehitkamil'in geleceği için durmadan çalışmaya ve projeler üretmeye devam edeceklerini belirterek, "Şehitkamil bizim her şeyimiz. Bugün, yarın ve daima bu ilçe için çalışmaya devam edeceğiz. Hemşehrilerimizin beklentilerini çok iyi biliyoruz. Attığımız her adımı, yaptığımız her projeyi bu bilinçle hayata geçiriyoruz. Söz veriyorum; Şehitkamil bir başka olacak. Sorunları yerinde tespit ediyor, çözümleri birlikte üretiyoruz. Şehitkamil'i daha yaşanabilir, daha güçlü bir ilçe haline getirmek için durmadan çalışacağız" dedi.

Mahalle sakinleri ise yapılan hizmetlerden duydukları memnuniyeti dile getirerek, Başkan Yılmaz'a teşekkür etti. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Umut Yılmaz, Şehitkamil, Politika, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yılmaz'dan Aktoprak, Yığınlı ve Kızıkhamurkesen mahallelerinde projeleri yerinde inceledi - Son Dakika

Kontrol etmek için eve gitti, eşyaları görür görmez şok oldu Hepsini ateşe verdi Kontrol etmek için eve gitti, eşyaları görür görmez şok oldu! Hepsini ateşe verdi
Netanyahu’dan İran’a açık tehdit: Bize saldıran herkes dayanılmaz sonuçlarla yüzleşecek Netanyahu'dan İran'a açık tehdit: Bize saldıran herkes dayanılmaz sonuçlarla yüzleşecek
Jandarma çevirmesinden kaçtığı anları sosyal medyada paylaştı, kısa sürede yakalandı Jandarma çevirmesinden kaçtığı anları sosyal medyada paylaştı, kısa sürede yakalandı
Başsavcı Gürlek’in açtığı dava sonuçlandı: CHP’li isimler 300 bin TL ödeyecek Başsavcı Gürlek'in açtığı dava sonuçlandı: CHP'li isimler 300 bin TL ödeyecek
Kırmızı kart Fenerbahçe öne geçti, Kocaeli’de olanlar oldu Kırmızı kart! Fenerbahçe öne geçti, Kocaeli'de olanlar oldu
Fenerbahçe’nin transfer gündemindeki Mateta, sağlık kontrollerinden geçemedi Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Mateta, sağlık kontrollerinden geçemedi

13:35
DEM Parti’den Bahçeli’nin Öcalan ve Demirtaş çağrısına ilk tepki
DEM Parti'den Bahçeli'nin Öcalan ve Demirtaş çağrısına ilk tepki
13:21
Fenerbahçe’nin bitti denilen Kante ve En-Nesyri transferleri iptal oldu
Fenerbahçe'nin bitti denilen Kante ve En-Nesyri transferleri iptal oldu
13:03
Nimet Kılıç’tan 13 gün sonra acı haber geldi
Nimet Kılıç'tan 13 gün sonra acı haber geldi
12:39
Başından vurulmuş halde bulunmuş Katil kızı çıktı
Başından vurulmuş halde bulunmuş! Katil kızı çıktı
12:34
Barış Akarsu’nun ailesinden çok konuşulan suikast iddialarına yanıt
Barış Akarsu'nun ailesinden çok konuşulan suikast iddialarına yanıt
11:15
Bahçeli’den ’’süreç’’ mesajı: Öcalan umuda, Demirtaş yuvasına dönünceye kadar kararımız nettir
Bahçeli'den ''süreç'' mesajı: Öcalan umuda, Demirtaş yuvasına dönünceye kadar kararımız nettir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2026 14:05:38. #7.11#
SON DAKİKA: Yılmaz'dan Aktoprak, Yığınlı ve Kızıkhamurkesen mahallelerinde projeleri yerinde inceledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.