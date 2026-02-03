Yılmaz\'dan Aktoprak, Yığınlı ve Kızıkhamurkesen mahallelerinde projeleri yerinde inceledi

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, ilçe genelinde sürdürülen hizmet ve yatırımları yerinde incelemeye devam ediyor. Aktoprak, Yığınlı ve Kızıkhamurkesen Mahallelerini ziyaret eden Yılmaz, tamamlanan projeleri tek tek inceleyerek yetkililerden bilgi aldı, vatandaşlarla bir araya gelerek planlanan çalışmalar hakkında istişarelerde bulundu.

Mahalle ziyaretleri sırasında hemşehrileriyle samimi sohbetler gerçekleştiren Başkan Yılmaz'a AK Parti Şehitkamil İlçe Başkanı İsmail Güler, meclis üyeleri ve birim amirleri de eşlik etti. İlçenin her noktasında ihtiyaçlara göre hizmet üretmeye devam ettiklerini vurgulayan Yılmaz, Şehitkamil'in geleceğini ortak akılla inşa ettiklerini ifade etti.

Her mahalleye eşit hizmet

Tamamlanan projelerin mahalle yaşamına kattığı değerin altını çizen Yılmaz, planlanan yatırımların da kısa süre içerisinde hayata geçirileceğini belirtti. Altyapıdan üstyapıya, sosyal alanlardan yaşam kalitesini artıracak projelere kadar geniş bir yelpazede çalışmalar yürüttüklerini dile getiren Yılmaz, Şehitkamil'in her mahallesine eşit hizmet anlayışıyla yaklaştıklarını söyledi.

"Şehitkamil için durmadan çalışmaya devam edeceğiz"

Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılanan Yılmaz, Şehitkamil'in geleceği için durmadan çalışmaya ve projeler üretmeye devam edeceklerini belirterek, "Şehitkamil bizim her şeyimiz. Bugün, yarın ve daima bu ilçe için çalışmaya devam edeceğiz. Hemşehrilerimizin beklentilerini çok iyi biliyoruz. Attığımız her adımı, yaptığımız her projeyi bu bilinçle hayata geçiriyoruz. Söz veriyorum; Şehitkamil bir başka olacak. Sorunları yerinde tespit ediyor, çözümleri birlikte üretiyoruz. Şehitkamil'i daha yaşanabilir, daha güçlü bir ilçe haline getirmek için durmadan çalışacağız" dedi.

Mahalle sakinleri ise yapılan hizmetlerden duydukları memnuniyeti dile getirerek, Başkan Yılmaz'a teşekkür etti. - GAZİANTEP