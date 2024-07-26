Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Muharrem Ayı\'nda Aşure ve Dondurma İkramında Bulundu

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Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Muharrem Ayı'nın manevi atmosferini yaşatmak amacıyla yetişkinlere aşure, çocukların mutluluğu için de dondurma ikramında bulundu. Beykent ve Kuzeyşehir'de gerçekleştirilen etkinlikte Başkan Yılmaz, sadece aşure ve dondurma dağıtmakla kalmadı, aynı zamanda halkla birebir sohbet ederek onların sorunlarını dinledi.

İlk olarak aşure kazanının başına geçen Başkan Umut Yılmaz, yetişkinlere kendi elleriyle aşure ikram etti. Başkan Yılmaz, daha sonra Dondurma Karavanı içerisinden çocuklara dondurma ikramında bulundu. Başkan Umut Yılmaz, gerçekleştirdiği aşure ve dondurma ikramı ile yetişkinleri memnun, çocukları da mutlu etti.

"Beykent ve Kuzeyşehir'de yoğun ilgi"

Beykent ve Kuzeyşehir'de düzenlenen etkinliklerde Başkan Yılmaz'a yoğun ilgi gösterildi. Vatandaşlar, Başkan Yılmaz'ın bu anlamlı jestine teşekkür ederken, onunla sohbet etme ve dertlerini dile getirme fırsatı buldular. Başkan Yılmaz, samimi bir ortamda geçen sohbetlerde vatandaşların sorunlarını dinledi, çözüm önerileri üzerinde fikir alışverişinde bulundu.

"Birlik ve beraberlik içinde daha güzel günlere ulaşacağımıza inancımız tamdır"

Etkinliğe ilişkin konuşan Başkan Umut Yılmaz, "Muharrem Ayı, paylaşmanın ve dayanışmanın en güzel örneklerinden biridir. Biz de bu anlamlı ayda, vatandaşlarımızla bir araya gelerek aşure ikramında bulunduk. Bu vesileyle hem geleneğimizi yaşatıyor hem de vatandaşlarımızla birebir iletişim kurarak onların sorunlarını dinliyoruz. Birlik ve beraberlik içinde daha güzel günlere ulaşacağımıza inancımız tamdır" dedi.

Aşure ikramına katılan vatandaşlar, etkinlikten duydukları memnuniyeti aktardılar. Vatandaşlar, Başkan Yılmaz'ın halkın yanında olmasından ve sorunlarına kulak vermesinden dolayı büyük mutluluk duyduklarını ifade ettiler. Yurttaşlar, aşure ikramı gibi etkinliklerin, toplumda birlik ve beraberlik ruhunu pekiştirdiğine vurgu yaptılar. - GAZİANTEP