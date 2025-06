Yılmaz'dan Çamlıtepe ve Gaziler Mahallelerine ziyaret

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Çamlıtepe ve Gaziler Mahallelerini ziyaret ederek, muhtar ve vatandaşlarla bir araya geldi. Bölgede ihtiyaç duyulan projeleri anlatan yılmaz, " Beykent'in çehresini değiştireceğiz" dedi.

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, halk buluşmalarına ara vermeden devam ediyor. Mahalle ziyaretleri ile sorun ve talepleri yerinde tespit eden Yılmaz, ihtiyaçları kısa sürede çözüme kavuşturuyor.

Yılmaz, sorun ve talepleri dinledi

Yılmaz, halk buluşmaları kapsamında Çamlıtepe Mahalle Muhtarı Mehmet Cemil Şahin ve Gaziler Mahalle Muhtarı Zehra Nur Köşker Tahiroğlu'nu ziyaret ederek, bölgede yapılması planlanan projelere ilişkin fikir alışverişinde bulundu. Sorun ve talepleri dinleyen Yılmaz, Beykent bölgesini kalkındıracaklarını söyledi.

"Beykent'in çehresi değişecek"

Yılmaz, "Beykent, hızlı bir şekilde büyüyüp, gelişimi devam eden bir bölgemiz. Henüz yeni diyebileceğimiz bölgelerimizden bire tanesi. Her geçen artan nüfusu yeni ihtiyaçları da beraberinde getiriyor. O yüzden bir elimiz sürekli Beykent'te. Halkımızın refah seviyesini artırmak için yoğun bir şekilde çalışıyoruz. İnşallah kısa süre içerisinde hayata geçireceğimiz projelerimizle Beykent'in çehresini değiştireceğiz" diye konuştu.

"Beykent, halkı mutlu olacak"

Beykent'te her mahalleye yönelik projeler geliştirdiklerini aktaran Yılmaz, "Şehitkamil'imizin genelinde olduğu gibi Beykent bölgemizde de insanlarımız mutlu olacak. Hayatın her alanında her an yanında olmaya devam edeceğiz. Halkımızla birlikte projelerimizi birer birer hayata geçirmeye deva edeceğiz" diye konuştu. - GAZİANTEP