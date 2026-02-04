Yılmaz\'dan evi yenilenen Beyazkurt ailesine ziyaret

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Belkız Mahallesi'nde kullanılamaz durumda bir evde yaşam mücadelesi veren Hanım Beyazkurt'u, evinin yenilenmesinin ardından ziyaret etti. Kısa sürede tamamlanan tadilat çalışmalarıyla sıcak ve güvenli bir yuvaya kavuşan Beyazkurt'un mutluluğu yüzüne yansırken, Yılmaz, "Şehitkamil'de hiç kimse yalnız değildir" dedi.

Sosyal belediyecilik anlayışıyla ihtiyaç sahibi vatandaşların her zaman yanında olduklarını vurgulayan Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, bir ailenin daha hayatına dokundu. Yılmaz, Belkız Mahallesi'nde Hanım Beyazkurt'un kullanılmaz durumda olan evinin acil bir şekilde yenilenmesi talimatı verdi. Ekipler, evin baştan sona yenilenmesi için yoğun bir çalışma yürüttü. Elektrik ve su tesisatından boya-badana işlemlerine, zemin düzenlemesinden temel yaşam alanlarının iyileştirilmesine kadar birçok alanda kapsamlı bir tadilat gerçekleştirildi. Çalışmaların kısa sürede tamamlanmasıyla Hanım Beyazkurt, sağlıklı ve güvenli bir ev ortamına kavuştu.

Şehitkamil'de hiç kimse yalnız değil

Yenileme çalışmaların kısa sürede tamamlanmasının ardından Meclis Üyesi Burak Kaya ile birlikte Hanım Beyazkurt'u ziyaret eden Başkan Yılmaz, yapılan çalışmaları yerinde inceledi, aileyle sohbet etti. Beyazkurt'un mutluluğuna ortak olan Yılmaz, Şehitkamil Belediyesi olarak insan odaklı hizmet anlayışıyla hareket ettiklerini ifade etti. Yılmaz, "Şehitkamil'de hiç kimse yalnız değil. İhtiyaç sahibi her hemşerimizin yanında olmak bizim en temel görevimiz. Hanım Beyazkurt'un yaşadığı evin kullanılamaz durumda olduğunu öğrendiğimizde ekiplerimizle hemen harekete geçtik. Çok şükür kısa sürede evi yenileyerek teslim ettik. Bugün burada yüzlerdeki tebessümü görmek, bizim için her şeyden daha kıymetli" dedi.

Belediyecilik, gönüllere dokunmaktır

Yılmaz, sosyal destek çalışmalarının artarak devam edeceğini belirterek, "Mahallelerimizde ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızı yakından takip ediyoruz. Belediyecilik sadece yol yapmak, bina inşa etmek değildir. Asıl belediyecilik, gönüllere dokunabilmektir. Şehitkamil'de kim yardıma ihtiyaç duyuyorsa, imkanlarımız ölçüsünde yanında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Evinin yenilenmesinin ardından büyük mutluluk yaşayan Hanım Beyazkurt ise Başkan Yılmaz ve ekibine desteklerinden dolayı teşekkür etti. - GAZİANTEP