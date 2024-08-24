Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Fıstık Mitingi'ne Vatandaşları Fıstık Bahçesinden Davet Etti - Son Dakika
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Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Fıstık Mitingi'ne Vatandaşları Fıstık Bahçesinden Davet Etti

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Fıstık Mitingi\'ne Vatandaşları Fıstık Bahçesinden Davet Etti

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, bugün CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in katılacağı Fıstık Mitingi'ne vatandaşları fıstık bahçesinden davet etti. Yılmaz, mitingin tüm çiftçilerin, annelerin, babaların ve çocukların mitingi olduğunu belirtti. Mitingde toplumun tüm kesimlerinin sorunlarının gündeme getirileceği ve yarınlarımıza sahip çıkılması gerektiği vurgulandı.

24.08.2024 13:33  Güncelleme: 13:35
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Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, bugün CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in katılacağı Fıstık Mitingi'ne vatandaşları fıstık bahçesinden davet etti. Yılmaz, "Bu miting, sadece fıstık mitingi değil. Tüm çiftçilerimizin, annelerimiz, babalarımız ve çocuklarımızın mitingi" dedi.

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, bugün gerçekleşecek Fıstık Mitingi öncesi Gazianteplilere çağrıda bulundu. Kırsal Battal Mahallesi'nde fıstık bahçesinde vatandaşları mitinge davet eden Yılmaz, herkesin derdinin konuşulacağını söyledi. Halkın ekonomik kriz karşısında yaşadığı tüm zorlukların konuşulacağını bildiren Yılmaz, siyaset üstü bir miting olduğunu belirtti.

"Bu miting, çocuklarımızın mitingi"

Tüm siyasi partililere seslenen Yılmaz, "Sevgili Gaziantepliler, AK Partili dostlarım, Cumhuriyet Halk Partili kardeşlerim, Milliyetçi Hareket Partili, İyi Partili tüm partiye gönül vermiş dostlarım. Bu miting sadece fıstık mitingi değil. Bu miting, evine ekmek götüremeyen babanın mitingi, 'yarın acaba ne yiyeceğim' diyen annenin mitingi. Bu miting, sizin çocuklarınızın mitingi" şeklinde konuştu.

"Yarınlarımıza sahip çıkalım"

Saat 18: 00'da İstasyon Meydanı'nda gerçekleşecek olan mitingde toplumun tüm kesimlerinin sorunlarının bir kez daha gündeme getirileceğini aktaran Yılmaz, "Mücadele etmezseniz yarınlarınıza sahip çıkamazsınız. Lütfen saat 18: 00'da İstasyon Meydanı'nda Genel Başkanımız Özgür Özel'i yalnız bırakmayın. Bizimle birlikte olun" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Fıstık Mitingi'ne Vatandaşları Fıstık Bahçesinden Davet Etti - Son Dakika


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