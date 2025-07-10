Yılmaz\'dan Seymenli ve Ağaçlıboyno\'ya düğün alanı futbol sahası müjdesi

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşların sosyal yaşamını zenginleştirmek ve toplumsal ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla başlattığı çalışmalarla Seymenli ve Ağaçlıboyno Mahallesi'nde yapımı süren düğün alanı ve futbol sahası kısa sürede tamamlanarak halkın hizmetine sunulacak.

Şehitkamil Belediyesi Başkanı Umut Yılmaz'ın ilçe genelinde 'eşit hizmet' ilkesi ile başlattığı çalışmalarda ihtiyaçlar birer birer gideriliyor. Vatandaşlardan gelen talep ve ihtiyaçlar doğrultusunda kırsal mahallelerden Seymenli Mahallesi'ne 5 bin metrekarelik düğün alanı ve futbol sahası, Ağaçlıboyno Mahallesi'ne ise 2 bin metrekarelik düğün alanı için başlatılan çalışmalar, hız kesmeden sürüyor.

"Düğün ve organizasyonlara ev sahipliği yapacak"

Başkan Yılmaz, Seymenli Mahallesi'nde yapılacak çok amaçlı alanda, hem düğün ve benzeri organizasyonlarının yapılacağını hem de gençlerin ve çocukların spor yapabilecekleri bir futbol sahasını bünyesinde barındırdığını aktardı. Yılmaz, Ağaçlıboyno Mahallesi'nde ise düğün ve etkinliklere yönelik geniş ve ferah bir alan oluşturulduğunu belirtti.

"Her bölgeye eşit hizmet"

Bu projelerle temel hedeflerinin kırsalda yaşayan vatandaşların kent merkezindeki sosyal imkanlardan geri kalmaması, kendi mahallelerinde konforlu ve modern bir yaşam sürdürebilmeleri olduğunu söyledi. Yılmaz, "Şehitkamil'imizin her karışı bizim için kıymetlidir. Sadece şehir merkezine değil, kırsalda yaşayan vatandaşlarımıza da eşit hizmet götürmek önceliğimiz. Seymenli ve Ağaçlıboyno Mahallelerimizde başlattığımız bu projeler, vatandaşlarımızın sosyal hayatına önemli katkılar sağlayacak. Düğün alanları, hemşerilerimizin önemli günlerini kendi mahallelerinde, geniş ve düzenli alanlarda kutlamalarına imkan verecek. Futbol sahaları ise gençlerimizin sporla iç içe, sağlıklı bir yaşam sürmelerine katkı sunacak" dedi.

"Yaşam kalitesini artıracağız"

Başkan Yılmaz, düğün alanları ve futbol sahasının en kısa sürede tamamlanarak halkın hizmetine sunulacağını müjdeleyerek, kırsalda ve kent merkezinde yaşam kalitesini artıracak projeleri hayata geçirmeye devam edeceklerini bildirdi. Mahalle sakinleri yapılan hizmetlerden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Başkan Yılmaz ve ekibine desteklerinden dolayı teşekkür etti. - GAZİANTEP