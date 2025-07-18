Yılmaz\'dan Uğruca Mahallesi\'ne ziyaret

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Uğruca Mahallesi'ni ziyaret ederek, bölge sakinleri ile bir araya geldi. Vatandaşlarla sohbet eden Yılmaz, "Şehitkamil'imizi daha yaşanabilir hale getirmek için masa başında değil, sahadayız. Halkımızın taleplerini yerinde dinledik, çözümü de hep birlikte üreteceğiz" dedi.

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, sık sık gerçekleştirdiği halk buluşmaları kapsamında Uğruca Mahallesi'ne gitti. Beraberinde başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve belediye yöneticileri ile mahalle sakinleri ve bölge muhtarları ile buluşan Yılmaz, projelerini anlatırken, sorun ve talepleri dinledi.

Yılmaz, evlere konuk oldu

Mahalle halkını evlerinde de ziyaret eden Yılmaz, samimi ortamda gerçekleşen buluşmada çay eşliğinde sohbet etti. Vatandaşların sorunlarını büyük bir dikkatle dinleyen Yılmaz, notlarını alarak her bir konuyu ilgili müdürlüklere ileteceğini ve en kısa sürede çözüme kavuşturacaklarını belirtti.

"Şehitkamil'i güzel yarınlara taşıyacağız"

Yılmaz, Şehitkamil'i daha yaşanabilir bir hale getirmek için her zaman sahada olduklarını belirterek, "Bizim yol haritamızı halkımız çizer. Şehitkamil'i daha yaşanabilir hale getirmek için masa başında değil, sahada, vatandaşımızın yanındayız. Talepleri yerinde dinledik, çözümü hep birlikte üreteceğiz. Mahallemizin eksiklerini biliyoruz. Derdimiz günü kurtarmak değil, geleceği inşa etmek. El birliğiyle, gönül birliğiyle Şehitkamil'i daha güzel yarınlara taşıyacağız" diye konuştu.

"Başkanımız derdimize derman olacak"

Mahalle sakinleri, Başkan Umut Yılmaz'ın kendilerini yalnız bırakmamasından ve sorunlara duyarlılıkla yaklaşmasından duydukları memnuniyeti "Bugüne kadar kimse gelip bu kadar içten dinlememişti bizi. Allah razı olsun Umut başkanımızdan, kapımızı çaldı, halimizi hatırımızı sordu. Derdimize derman olacağını söyledi. Kendisine çok teşekkür ediyoruz" sözleriyle dile getirdi. - GAZİANTEP