Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz Köyleri Ziyaret Ederek Gıda Yardımında Bulundu

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Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, köyleri ziyaret ederek, ihtiyaç sahibi ailelere kendi elleriyle gıda yardımında bulundu.

Belediye Başkanı Umut Yılmaz; Güngürge, Karasakal ve Çağkuyu Mahallesi'ni ziyaret ederek burada yaşayan vatandaşlarla samimi sohbetler yaptı ve mahalle sakinlerinin sorunlarını, önerilerini ve eleştirilerini dinledi.

Ziyaret ettiği her köyde büyük bir ilgi ve sevgiyle karşılanan Başkan Yılmaz, sosyal belediyecilik anlayışını en iyi şekilde yaşatma hedefiyle çalıştıklarını kaydetti. Başkan Umut Yılmaz, sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde, halkın her zaman yanında olmaya ve onların ihtiyaçlarını karşılamaya devam edeceklerini söyledi.

Şehitkamil'in köylerinde gıda ürünlerini kendi taşıyarak ailelere teslim eden Başkan Yılmaz, "Yaptığımız sosyal yardımları artırarak sürdüreceğiz. Amacımız, Şehitkamil'de hiçbir vatandaşımızın mağduriyet yaşamamasıdır" dedi.

"Gıda yardımı geçici çözüm, kalıcı çözümler bulacağız"

Başkan Umut Yılmaz, köy ziyaretleri sırasında ihtiyaç sahibi ailelere bizzat gıda yardımı yaptı. Her bir yardım paketini kendi elleriyle taşıyarak ailelere teslim eden Yılmaz, bu davranışıyla vatandaşların takdirini kazandı. Gıda yardım paketlerinde temel gıda maddelerinin yanı sıra, uzun süreli kullanım için çeşitli ürünler de yer aldı. Yılmaz, yardım paketlerinin sadece geçici bir çözüm olduğunu, aynı zamanda ailelerin ihtiyaçlarına kalıcı çözümler bulmak için de çaba sarf edeceklerini vurguladı.

Yaşlılar ve hastaları unutmadı

Başkan Yılmaz, özellikle yaşlılar ve hastaların evlerine giderek onları ziyaret etti ve sağlık durumları hakkında bilgi aldı. Bu ziyaretler sırasında, ihtiyaçlarını doğrudan kendilerine ileten vatandaşlar, Yılmaz'ın sıcak ve samimi yaklaşımından büyük memnuniyet duydu.

Çocuklara oyuncak hediye

Ziyaret ettiği köylerde çocukları da unutmayan Başkan Yılmaz, onlara çeşitli oyuncaklar hediye ederek, miniklerin yüzlerini güldürdü. Çocuklarla yakından ilgilenen Yılmaz, onların mutluluğunu paylaşarak, çocukların daha sağlıklı ve mutlu bireyler olarak yetişmesi için ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti.

"Sosyal yardımlar artarak devam edecek"

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, sosyal yardımlaşma projelerinin süreceğini ve daha fazla kişiye ulaşmak için gayret göstereceklerini ifade etti. Yılmaz, toplumsal dayanışmayı güçlendirmek adına yapılan bu tür çalışmaların önemine değinerek, "Yaptığımız sosyal yardımları artırarak sürdüreceğiz. Amacımız, Şehitkamil'de hiçbir vatandaşımızın mağduriyet yaşamamasıdır" diye konuştu. - GAZİANTEP