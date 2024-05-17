Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, personel ziyaretlerine devam ediyor - Son Dakika
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Yerel

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, personel ziyaretlerine devam ediyor

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, personel ziyaretlerine devam ediyor

Şehitkamil Belediye Başkanı Avukat Umut Yılmaz, belediye hizmetlerini daha iyi hale getirmek ve personel ile daha yakın ilişkiler kurarak motivasyonlarını artırmak amacıyla farklı birimlerde çalışan personelleri ziyaret etmeyi sürdürüyor.

17.05.2024 12:31  Güncelleme: 12:33
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Şehitkamil Belediye Başkanı Avukat Umut Yılmaz, belediye hizmetlerini daha iyi hale getirmek ve personel ile daha yakın ilişkiler kurarak motivasyonlarını artırmak amacıyla farklı birimlerde çalışan personelleri ziyaret etmeyi sürdürüyor.

Son olarak; Kompost Tesisi, Katı Atık Transfer İstasyonu, MÖP ve E-MÖP tesislerinde çalışan personeller ile bir araya gelen Başkan Umut Yılmaz, belediyenin hizmetlerinin kalitesini artırmak adına bu tür ziyaretleri sıklıkla yapmaya devam edeceklerini belirtti.

"Belediye hizmetlerinin daha verimli bir şekilde sunulmasını hedefliyoruz"

Ziyareti sonrası açıklamada bulunan Başkan Avukat Umut Yılmaz, "Belediyemizde görev yapan personellerle bir araya gelmekten dolayı mutluluk duyuyorum. Ekip arkadaşlarımın gayretleriyle belediyemizin hizmetleri daha etkin bir şekilde yerine getiriliyor. Bu buluşma hem bilgi alışverişi hem de birlikte daha iyi hizmet etme amacını taşıyor. Ekip arkadaşlarımın motivasyonunu artırmayı, işbirliğini güçlendirmeyi ve belediye hizmetlerinin daha verimli bir şekilde sunulmasını hedefliyoruz. Bu tür buluşmalar periyodik olarak devam edecek" ifadelerini kullandı.

Yılmaz'ın motivasyon ziyaretleri, belediye personeli arasında iş birliği ve hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik olumlu bir adım olarak değerlendiriliyor. Bu tür etkinliklerin, belediye hizmetlerinin vatandaşlara daha etkin ve kaliteli bir şekilde sunulmasına katkı sağlaması bekleniyor. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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