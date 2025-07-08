Yılmaz, sokak sokak gezerek, vatandaşların taleplerini dinledi

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, mahalle ziyaretleri kapsamında Özgürlük Mahallesi'nde vatandaşlar ve esnafla bir araya geldi. Sokak sokak gezerek, yapılması planlanan projeleri anlatan Yılmaz, ihtiyaçların hızlıca giderileceğini söyledi.

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, beraberinde Başkan Yardımcısı Yusuf Açıkgöz ve birim yöneticileriyle Özgürlük Mahallesi'ni ziyaret etti. Sokak sokak gezerek, genç yaşlı demeden mahalle sakinleri ile sohbet eden Yılmaz, sorun ve talepleri dinledi. Mahalle sakinlerinin yoğun ilgisiyle karşılaşan Yılmaz, mahalle esnafıyla da selamlaşarak, hayırlı işler temennisinde bulundu.

"Yaşam kalitesini artıracağız"

Mahalledeki yaşam kalitesini artırmak adına yürütülen çalışmalardan bahseden Yılmaz, vatandaşların beklentilerini en hızlı şekilde çözüme kavuşturacaklarını belirtti. Yılmaz, "Mahalle mahalle dolaşıyor, vatandaşlarımızla sohbet ediyoruz. Sorunları bizzat kendilerinden dinleyerek, hızlı bir şekilde çözüm üretiyoruz. Amacımız, daha yaşanabilir bir Şehitkamil oluşturmak" dedi.

"Çözümü yollarını birlikte üretiyoruz"

Her zaman sahada olduklarını belirten Yılmaz, "Bizim için sahada olmak, vatandaşımızla yüz yüze iletişim kurmak çok kıymetli. Çünkü belediyecilik sadece projeler üretmek değil; aynı zamanda halkın nabzını tutmak, taleplerine kulak vermek ve çözüm yollarını birlikte aramaktır. Bugün de Özgürlük Mahallemizde halkımızla hasbihal ederek, sorun ve taleplerini dinledik. Projelerimizi anlattık. Bunları ilgili birimlerimizle ilettik. İnşallah en kısa sürede çözüm yollarını hayata geçireceğiz" şeklinde konuştu.

"Her mahalleye eşit hizmet"

Şehitkamil'de her mahalleye eşit hizmet götürdüklerini vurgulayan Yılmaz, "Hiçbir bölgeyi ihmal etmeden çalışmak temel ilkemizdir. Bu doğrultuda vatandaşlarımızla sürekli iletişim halinde olarak, onlarla birlikte yöneten, şeffaf ve katılımcı bir belediyecilik anlayışıyla hareket ediyoruz" diye konuştu. - GAZİANTEP