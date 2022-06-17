YKS öncesi gürültü uyarısı - Son Dakika
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YKS öncesi gürültü uyarısı

17.06.2022 00:58
YKS öncesi gürültü uyarısı

Büyükşehir Belediyesi, 18-19 Haziran'da yapılacak olan üniversite sınavı öncesi Diyarbakırlıları gürültü yapılmaması konusunda uyardı.

Büyükşehir Belediyesi, 18-19 Haziran'da yapılacak olan üniversite sınavı öncesi Diyarbakırlıları gürültü yapılmaması konusunda uyardı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, milyonlarca gencin geleceğini yakından ilgilendiren Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesi öğrencilerin sınav esnasında motivasyonunu bozacak gürültüyü engellemek için harekete geçti. Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, sınavların gerçekleştirileceği okulların çevresinde vatandaşların gürültü yapmaması ve sınava girecek adayların dikkatlerini dağıtacak her türlü faaliyetlerin önüne geçmek için sessizlik denetimi gerçekleştirdi. Ekipler, kentteki sınav merkezlerine yakın olan inşaat, düğün salonları, eğlence mekanları ziyaret ederek sınav saatlerinde gürültü oluşturulmaması için uyarılarda bulundu.

Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığınca iki gün boyunca Zabıta Daire Başkanlığı, il ve ilçe emniyet ve ilçe zabıta müdürlükleriyle gündüz inşaat çalışmaları, seyyar satıcılar ve araç sürücülerini, gece de gürültüye sebebiyet veren işletmeleri denetleyecek. Ekipler, ayrıca pazar yerlerini de kontrol altına alarak esnaf ve vatandaşların alışveriş yaparken öğrencileri rahatsız edecek durumların önüne geçecek. - DİYARBAKIR

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Kaynak: İHA

Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel YKS öncesi gürültü uyarısı - Son Dakika

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SON DAKİKA: YKS öncesi gürültü uyarısı - Son Dakika
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